Pour surfer sur son succès contre le Racing, la Section paloise mise sur la stabilité dans son équipe. Seuls trois changements sont à noter dans le XV de départ et ils sont tous à relever devant, avec les titularisations de Tokolahi, Cummins et Puech. Les Lyonnais font entièrement tourner, avec 12 changements dont 7 dans le paquet d'avants. Les réservistes Dumortier et Cretin démarrent.

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Attisogbé ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock (cap.), 8. Zegueur, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer.



\ud83d\udd25 Voici nos 2️⃣3️⃣ Vert et Blanc pour la 2e de la saison au Hameau !



Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Seneca, 18. Auradou, 19. Hewat, 20. Robson, 21. Desperes, 22. Vatubua, 23. Corato. Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold (cap.) ; 14. Abrahams, 13. Parisien, 12. Regard, 11. Dumortier ; 10. Jackson, 9. Pagès ; 7. William, 8. Guillard, 6. Cretin ; 5. Roussel, 4. Lambey ; 3. Tafili, 2. Marchand, 1. Rey.



Remplaçants : 16. Coltman, 17. Devisme, 18. Geraci, 19. Kpoku, 20. Dumas, 21. Smith, 22. Godwin, 23. Medrano.