Jean-Michel Arazo, président de l'association de Montpellier, condamné pour diffamation.

Jugé pour des faits de diffamation survenus en février 2021, le président de l'association sportive du MHR, Jean-Michel Arazo, a été condamné coupable par le Tribunal correctionnel de Montpellier, en juin dernier.

Difficile nouvelle pour Jean-Michel Arazo. Le président de l'association sportive du Montpellier Hérault Rugby a été jugé coupable de "diffamation non publique" par le tribunal correctionnel de Montpellier, en juin dernier. Le destinataire de ses propos diffamatoires étant Ludovic Lagarde, alors encadrant auprès des U11 de l'école du MHR.

Les faits remontent à février 2021. L'école de rugby avait accueilli, au début du mois, une intervention de l'association Colosse aux pieds d'argile, une association spécialisée dans "la prévention et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de harcèlement et de bizutage au sein des clubs sportifs et des établissements scolaires." Le 12 février, Jean-Michel Arazo adresse un mail à Ludovic Lagarde, dans lequel il met en garde l'éducateur sur la possible incompréhension de ses relations avec les enfants de l'équipe U11.

En effet, Ludovic Lagarde avait pour habitude de ramener certains de ces joueurs chez eux après les entraînements. Dans ses propos, Jean-Michel Arazo parlait même de "cadeaux" que l'éducateur offrirait. Le dirigeant explique que "cette attitude pourrait être reprochée par des parents", et que "cela devait cesser." Des propos qui font écho à une conversation privée que les deux hommes avaient eue après l'intervention de l'association.

Le message en question est le suivant : "Pour ma part j'ai toujours fait preuve de bienveillance à ton égard. Après l'intervention du colosse aux pieds d'argile, j'ai échangé avec toi pour te demander de changer d'attitude avec les enfants que tu raccompagnais seul en voiture et à qui tu offrais des cadeaux. En effet, cette attitude pouvait être reprochée par des parents comme le soulignait le colosse aux pieds d'argile et que cela devait cesser pour éviter de te porter préjudice ainsi qu'au club."

Ludovic Lagarde était bien le destinataire principal de ce mail, envoyé dans le cadre de la campagne électorale visant à élire le nouveau président. Élection à laquelle M. Arazo se présentait, pour briguer un nouveau mandat. Mais une centaine de membres de l'association de rugby de Montpellier se trouvaient en copie. L'éducateur a donc saisi la justice en déposant plainte pour "Diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie écrite" auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Montpellier. Après deux renvois devant la justice, l'affaire n'a finalement pu être plaidée qu'au mois d'avril dernier, et le jugement prononcé le 22 juin 2023.

Après études du dossier, les communications de Jean-Michel Arazo constituent effectivement de la diffamation non publique. "La partie demanderesse explique que les propos de Monsieur Arazo insinuent un comportement inapproprié avec les enfants du club de rugby", indique le rapport. Jean-Michel Arazo est donc condamné à verser une amende de 38 euros et à verser à Ludovic Lagarde 3000 euros (2000 pour dommages et intérêts et 1000 pour la procédure).