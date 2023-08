"Mohed Altrad ne m'a jamais influencé", clame Bernard Laporte

Dans une interview accordée au journal anglais du Daily Mail, Bernard Laporte est revenu sur plusieurs sujets. Entre autres, sa condamnation, le XV de France ou son passage comme vice-président de World Rugby.

L'ancien président de la FFR Bernard Laporte se faisait discret depuis plusieurs semaines. Notamment depuis la fin de son procès et de sa condamnation. "Nous avons fait appel parce qu'il n'y a rien. Il ne m'a jamais influencé. Il ne m'a jamais influencé. Pour cela, nous nous défendrons. Pour moi et Mohed, ce n'est pas juste. Je n'étais pas content, c'est sûr. Je n'ai jamais reçu d'argent de la fédération. Pas de salaire, rien. Je dois me retirer de World Rugby ? Ok, ce n'est pas un problème, la vie continue", a, d'ailleurs, déclaré à ce sujet le principal intéressé dans une interview accordée au quotidien britannique du Daily Mail. Ce procès l'a forcé à démissioner de son poste de président de la FFR. Mais aussi de celui de vice-président de World Rugby, qu'il ne regrette pas vraiment...

"Avec World Rugby, c'est fini, a annoncé l'ancien entraîneur de Toulon. Être vice-président de World Rugby n'était pas ce que je préférais. Des réunions, des réunions, des réunions. Ce n'est pas le président et le vice-président qui prennent les décisions, ce sont les salariés. Il y a beaucoup de temps pour rien. Ce n'est pas mon plaisir. Je suis heureux de l'avoir vu, mais ce que j'aime, c'est parler avec les joueurs et les entraîneurs, parler du jeu, parler avec Steve Hansen, Eddie Jones, Gregor Townsend, Rassie Erasmus. Les autres choses..."

Présent pour France - Nouvelle-Zélande

Bernard Laporte a été interrogé sur l'organisation de la Coupe du monde 2023 qu'il a longuement menée. Il a précisé qu'il avait été invité pour le match d'ouverture du tournoi, entre la France et la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour d'autres rencontres. Pour lui, la tenue de cet évènement dans l'haxagone est très importante : "La France est malade. Il y a le problème de la drogue. Beaucoup de jeunes n'ont aucun respect pour rien. Je suis sûr que seul le sport peut créer un bon esprit. (...) Je veux une victoire française à la fin de la Coupe du monde. Nous en avons besoin."

Il est aussi revenu sur la bataille menée pour que la France puisse obtenir l'organisation du Mondial."Pourquoi World Rugby a-t-il dit que l'Afrique du Sud devait gagner ? Pourquoi ? L'une des raisons invoquées était que la France était trop forte en matière de dopage, en raison du contrôle exercé par le gouvernement. Pourquoi ? Une autre raison est qu'à Saint-Étienne, il n'y a pas de bons hôtels. Six mois auparavant, c'était le Championnat d'Europe de football et les joueurs ont dit que l'hôtel n'était pas bon. Il y en a eu d'autres, mais ce sont les deux raisons invoquées par le commissaire du rugby. C'est dingue."

"Pichot voulait tout, tout de suite"

Pour conclure, le quotidien a questionné Bernard Laporte sur la dernière élection à World Rugby. Il a avoué que dans ce genre d'élections, il y a forcément de la politique de faite : "Si je choisis Pichot, il gagne. Si je vais avec Beaumont, il gagne. Pourquoi ? Parce que j'avais sept voix : la France, l'Afrique et l'Europe. J'ai dit à Pichot qu'il devait rester quatre ans de plus avec Bill et partir ensuite, que je serai son vice-président. Pichot voulait tout, tout de suite."