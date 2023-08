La Coupe du monde sera marquée par l'absence de certains joueurs importants. Parmi eux, Romain Ntamack, Lukhanyo Am ou Henry Slade ne disputeront pas le Mondial.

1. Cian Healy (Irlande)

L'Irlande sera privée de l'un de ses monuments. 125 sélections, trois Coupes du monde, quatre victoires dans le Tournoi des 6 Nations, Cian Healy est une légende du rugby irlandais et a dû déclarer forfait ce samedi, suite à une blessure face aux Samoa. Le pilier gauche manquera au XV du Trèfle par son expérience inestimable du haut niveau international.

2. Ken Owens (Galles)

Le pays de Galles n'est pas non plus épargné avant l'ouverture du Mondial. Blessé au dos en plein milieu de la préparation galloise, le talonneur des Scarlets ne sera pas du voyage en France. Warren Gatland sera ainsi privé d'un de ses tauliers du pack. Avec 91 sélections, Ken Owens a remporté quatre Tournois et disputé trois Mondiaux.

3. Allan Alaalatoa (Australie)

Le capitaine de l'Australie ne participera pas au Mondial. Gravement blessé au tendon d'Achille lors de la dernière journée du Rugy Championship, Allan Alaalatoa a subi une énorme désillusion et ne pourra pas mener ses coéquipiers à la Coupe du monde.

Le capitaine australien Allan Alaalatoa ne dpisutera pas le Mondial. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

4. Alun Wyn Jones (Galles)

Il est l'un des (très) grands absents de la Coupe du monde. Icône du pays de Galles, Alun Wyn Jones a subitement annoncé sa retraite avant la préparation du Mondial et est actuellement joker Coupe du monde à Toulon. L'inusable deuxième ligne gallois (158 sélections) aurait pu ajouter un cinquième Mondial à son actif, après 2007, 2011, 2015 et 2019.

5. De Jager (Afrique du Sud)

Dans un style différent, les Springboks ne pourront pas compter sur leur numéro 5 titulaire. Blessé lors de la préparation sud-africaine, Lood de Jager sera un absent de taille dans le gargantuesque pack des champions du monde. Son association avec Eben Etzebeth faisait jusqu'ici des ravages et constituait l'attelage indispensable des Boks.

Lood de Jager manquera également le Mondial. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

6. Michael Hooper (Australie)

La troisième ligne australienne sera également amputée de son habituel monument. Avec 125 sélections au compteur, l'ancien capitaine des Wallabies Michael Hooper a été écarté du groupe par Eddie Jones. Blessé lors de la première rencontre du Rugby Championship, le flanker avait l'un des grands hommes du Mondial 2015, où l'Australie était tombée en finale.

7. Justin Tipuric (Galles)

Toujours au pays de Galles, un troisième joueur d'expérience sera absent de la prochaine Coupe du monde. À l'instar d'Alun Wyn Jones, Justin Tipuric a lui aussi annoncé sa retraite internationale. À 34 ans, le joueur des Ospreys cumule 93 sélections et était dans le groupe de Gatland lors du dernier Tournoi.

8. Zach Mercer (Angleterre)

Il est retourné en Angleterre pour jouer la Coupe du monde. Finalement, Zach Mercer n'a pas eu les faveurs de Steve Borthiwck. Le sélectionneur anglais a choisi Ben Earl et Billy Vunipola plutôt que l'ancien montpelliérain. Élu meilleur joueur du Top 14 en 2022, le numéro 8 de Gloucester est l'un des grands absents du Mondial.

9. Jack van Poortvliet (Angleterre)

Dans le marasme actuel du XV de la Rose, ce forfait a été un coup de plus sur la tête de Steve Borthwick. Demi de mêlée de Leicester, il a porté son ancien entraîneur de club jusqu’au titre de Premiership. Installé comme le titulaire du poste depuis le début d’année 2022, son absence empêche l’Angleterre d’avoir sa charnière pour les deux premières journées du Mondial, après la suspension d’Owen Farrell.

10. Romain Ntamack (France)

Le ciel lui est tombé sur la tête. Cadre de l’équipe de France, formant l’une des meilleures charnières au monde avec son compère Antoine Dupont, le Toulousain devait être un homme fort des Bleus. Mais sur un plaquage pourtant anodin sur Finn Russell, son genou n’a pas tenu. Verdict : rupture d’un ligament croisé du genou gauche. Absent pour la Coupe du monde, c’est tout le XV de France qui pâtit de son forfait.

11. Santiago Cordero (Argentine)

Un coup dur pour l’ancien Bordelais. A 29 ans, Santiago Cordero voit le scénario de 2019 se répéter. Dans le squad jusqu’au Rugby Championship, le futur joueur du Connacht en est éjecté au pire des moments. Cruel pour cette pile électrique d’1m77. Autre victime du vivier important des Pumas aux ailes, Bautista Delguy n’a pas été retenu lui aussi.

Michael Cheika a dévoilé ce lundi la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde avec l'Argentine ! Nous y retrouvons plusieurs habitués du Top 14 \ud83c\udde6\ud83c\uddf7https://t.co/S8W6RXuwK6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 7, 2023

12. Henry Slade (Angleterre)

Un déclassement express pour le centre d’Exeter. Titulaire lors du dernier Tournoi des 6 Nations, artisan de la dernière finale du XV de la Rose au Mondial, Henry Slade a perdu tout son crédit dans la dernière ligne droite. Pour la première fois depuis son passage chez les pros, le joueur historique des Chiefs manquera une Coupe du monde.

13. Lukhanyo Am (Afrique du Sud)

Celui-là, il fallait oser. Jacques Nienaber s’est passé d’un centre qui a amené son pays sur le toit du monde. Cadre des Springboks depuis 2018, son passé n’a malheureusement pas permis de faire peser la balance en sa faveur. Un choix qui peut s’avérer également stratégique, alors que les Boks ont innové avec un banc en 7-1 face à la Nouvelle-Zélande, et que Lukhanyo Am est un pur second centre.

Lukhanyo Am s'est blessé durant la préparation sud-africaine. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

14. Anthony Watson (Angleterre)

Un nouvel absent pour les finalistes en titre. Finisseur hors pair, Anthony Watson a dû faire une croix sur ses rêves de Coupe du monde au dernier moment. Auteur d’un bon Tournoi en début d’année, il semblait avoir gagné sa place dans les 33. Malheureusement, à l’image de son coéquipier en club Jack van Poortvliet, le joueur de 29 ans s’est blessé lors du match de préparation face à l’Irlande et sera indisponible pour l’intégralité du Mondial. C’est Jonny May qui le remplace.

15. Stuart Hogg (Écosse)

Il est l’une des plus grandes surprises. Star du rugby mondial, icône en son pays, l’arrière s’est lui-même exclu de la Coupe du monde pour des raisons de santé. Jamais intégralement guéri d’une blessure au genou, l’ancien d’Exeter a préféré prendre sa retraite que de ternir son image. Un choix courageux, alors que l’Ecosse n’a jamais semblé autant en mesure de réaliser un exploit au Mondial.