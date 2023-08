Contraint de prendre sa retraite à seulement 30 ans, l'arrière et joueur star de l'Ecosse Stuart Hogg est revenu sur ce choix dans une interview pour nos confrères de TNT Sports. Dans un discours puissant, il revient sur sa blessure et "ces semaines horribles" avant l'annonce de sa retraite.

Le rugby mondial est encore sous le choc. Le mois dernier, Stuart Hogg a annoncé sa retraite à quelques semaines seulement de la Coupe du monde en France. Un choix forcé par un physique qui ne suivait plus : "Je me sentais vidé, aussi bien émotionnellement que physiquement, par le rugby." Pourtant, l'arrière a admis avoir cru pouvoir rester plus longtemps sur les terrains. Blessé au genou, l'homme aux 100 sélections sous le maillot du Chardon pensait que cela suffirait pour atteindre son dernier objectif : France 2023. Malheureusement, à son retour sur les terrains, les sensations n'étaient pas bonnes : "Je ne pouvais pas repartir. Mon corps dicte mon humeur et je sentais que mon corps ne suivrait pas".

"Je ne voulais pas gâcher mon héritage"

L'arrière légendaire de l'Ecosse était arrivé à un point de non-retour : "J'étais à l'agonie. Je ne pouvais plus le faire. Je ne voulais pas gâcher mon héritage et tout ce que j'ai fait sur les 13 ou 14 dernières années". Le choix s'est alors imposé à lui.

Avec l'accord de ses proches et de son agent, il a alors pris la décision de stopper sa carrière. En ayant une part d'admiration pour des joueurs comme Alun Wyn Jones, encore en activité à 37 ans : "C'était horrible parce qu'à seulement 30 ans, je savais que je ne pouvais plus. Je félicite ceux qui continuent jusqu'à 35, 36 ans, parce que physiquement, je ne peux pas."

"J'ai pris la bonne décision"

L'ancien joueur d'Exeter, avec qui il a remporté un doublé Premiership-Champions Cup en 2020, a alors dû l'annoncer à son sélectionneur Gregor Townsend. En larmes, il a trouvé du réconfort dans les mots de l'ancien demi d'ouverture de Castres : "Il était vraiment heureux pour moi. Tout ce qui l'importait était de me voir aller mieux en tant que personne. Il m'a dit que la porte serait toujours ouverte et que je pourrais toujours venir si je voulais m'investir de n'importe quelle façon auprès de l'équipe".

Suite à cette conversation, il a annoncé au monde entier via un communiqué sa décision de se retirer des terrains. Mais même éloigné du rectangle vert, il gardera un œil attentif sur ses anciens partenaires : "Je suis impatient de voir ce que vont proposer les mecs à la Coupe du monde. Ce sera bizarre, parce que j'aurais adoré y être, mais j'ai fait ce qui était le mieux pour moi et ma famille. Je pense que j'ai pris la bonne décision." Pour rappel, l'Ecosse est placée dans la poule B, où elle retrouvera notamment l'Afrique du Sud et l'Irlande pour essayer de décrocher une place en quart de finale.