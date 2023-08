Scott Barrett pourra jouer le 8 septembre face au XV de France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde. Le deuxième ligne néo-zélandais, sanctionné d'un double carton jaune face à l'Afrique du Sud, n'a pas été suspendu par la commission de discipline. Explications.

Le Néo-Zélandais Scott Barrett sera bien là face aux Bleus ! Sanctionné de deux cartons jaunes face à l'Afrique du Sud lors du dernier match de préparation des Blacks, le deuxième des frères Barrett n'a pas été suspendu par la commission de discipline indépendante qui a jugé l'affaire lundi. En voici les raisons :

Le deuxième-ligne néo-zélandais Scott Barrett pourra participer à la rencontre d'ouverture du Mondial face à la France !



Les infos > https://t.co/jwVlTlDAJF pic.twitter.com/q7fmrxDfX4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 28, 2023

Deux cartons jaunes ne donnent pas automatiquement lieu à une suspension

Sanctionné une première fois par Matthew Carley pour une accumulation de fautes (14e minute), Scott Barrett a été exclu par l'arbitre de la rencontre pour un déblayage dangereux sur le talonneur sud-africain Malcolm Marx. Ce dernier s'est plaint immédiatement d'avoir reçu l'épaule du frère Barrett dans le visage. Après visionnage de la vidéo, et au regard des plans mis à disposition, les officiels ont décidé de sanctionner Barrett d'un second carton jaune (et donc d'un rouge).

Le règlement de World Rugby précise : "En règle générale (et toujours à la discrétion de la Commission de Discipline), lorsque les deux/tous les cartons jaunes ont été attribués pour des infractions autres que des actes de Jeu déloyal, aucune sanction supplémentaire n’est généralement appropriée ; si un seul carton jaune ou ACC (avertissement du commissaire à la citation, N.D.L.R.) a été attribué pour Jeu déloyal, une sanction d’une semaine peut être appropriée. (...) Dans chaque cas, la sanction est toujours basée sur une évaluation de la conduite."

Contacté par nos soins, Joël Jutge, le patron des arbitres de World Rugby explique : "Lorsqu'un joueur reçoit deux cartons jaunes, il y a automatiquement une réunion avec plusieurs personnes qui vont décider de la suspension ou pas. À noter qu'une possible suspension s'exprime en match et non en semaine."

Dans le cas de Scott Barrett, le commissaire à la citation a jugé que le second carton jaune méritait d'être analysé par une commission de discipline indépendante. Avant le jugement, World Rugby clarifiait : "Le carton rouge faisait suite à deux cartons jaunes émis pour des infractions contraires à la règle 9.8 (infractions répétées de l'équipe) et 9.20 (a) (charge dans une mêlée ou un maul). La commission judiciaire indépendante sera présidée par Sir James Dingemans (Angleterre), rejoint par l'ancien international Olly Kohn (Pays de Galles) et l'ancien arbitre Val Toma (Roumanie)." D'après le barème de sanctions de l'instance dirigeante du rugby mondial, Scott Barrett risquait entre 2 et 52 semaines de suspension.

Le bunker n'a pas aggravé la décision

Nouveau dispositif mis en place pour la Coupe du monde, le système du bunker a déjà été utilisé à plusieurs reprises lors des matchs de préparation. Pendant dix minutes, l'arbitre vidéo peut revisionner plusieurs fois l'action et ainsi aggraver la première décision en transformant un carton jaune en rouge. Dans le cas de Barrett, le bunker a jugé la décision suffisante.

Joël Jutge analyse : "Sur les images, on présume mais on ne voit pas, et c'est très important de préciser cela. Barrett a pris un deuxième carton jaune, et le bunker n'a pas "upgradé". Pourquoi ? Parce qu'aucune image ne montrant clairement le contact de l'épaule de Barrett sur la tête du gratteur n'a pu être visionnée par le bunker. En effet, sur les deux plans proposés, il était impossible pour les arbitres de voir exactement le point de contact."

La commission a validé le bunker

Le communiqué publié par World Rugby précise que "la Commission judiciaire indépendante a estimé que l'expulsion était une sanction suffisante dans ce cas, car le joueur avait été expulsé pour deux cartons jaunes et que le premier de ces cartons jaunes était pour une infraction suite à un avertissement d'équipe." La commission de discipline a donc validé la décision des arbitres de la rencontre.

Pour sanctionner plus gravement Scott Barrett, la commission aurait dû s'appuyer sur des images plus précises pour connaître exactement le point d'impact de l'épaule du deuxième ligne sur le Sud-Africain. Comme précisé par Joël Jutge, il n'y avait que 12 caméras à Twickenham pour la rencontre. Et aucune sur le côté opposé à la grande tribune, qui aurait pu offrir un angle de vue différent. À la Coupe du monde, les stades seront équipés de plus de vingt caméras.