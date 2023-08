Alors qu’il était titulaire à l'ouverture avec Toulouse face à Montpellier, Baptiste Germain a dû quitter ses partenaires dès la trentre-sixième minute. L’ancien joueur de Biarritz s’est gravement blessé au coude droit.

Ce sont des images qui font toujours mal au cœur. Alors qu’il réalisait une excellente performance, Baptiste Germain a été contraint de quitter la pelouse d’Ernest-Wallon sous les applaudissements du public dès les trente-sixième minute.

Évacué sur civière, celui qui portait le maillot de Biarritz la saison dernière s’est gravement au blessé au coude droit. Au duel avec Alexandre Bécognée, le demi d’ouverture toulousain a dans un premier temps perdu son duel face à l’international français. Alors qu’il tentait de plaquer le flanker héraultais quelques mètres plus loin, Germain s’est retrouvé au sol.

Se pliant de douleur, le comportement du meneur de jeu haut-garonnais ne laissait rien présager de bon. Les ralentis de l’action non plus. Le bras de l'international français U20 s'est retrouvé en porte-à-faux entre Lebel et Bécognée.

Après quelques secondes de soins sur la pelouse, il a donc été évacué sur civière et réconforté par Ugo Mola à sa sortie. Même s’il faudra attendre le diagnostic précis, le joueur formé à l’UBB pourrait être absent plusieurs mois.

Pénurie à l’ouverture pour Toulouse

Il y a quelques semaines, le staff rouge et noir a vu Romain Ntamack se blesser gravement au genou. Cette fois, c’est donc Baptiste Germain qui est touché. Après ce nouveau coup dur, il ne reste plus que Billy Searle et Edgar Retière qui peuvent couvrir le poste.

Problème, ce dernier est également à l’infirmerie en ce moment… Les champions de France en titre pourraient donc rapidement trouver un joker médical pour pallier tous ces coups durs.