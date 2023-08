À Clermont, Perpignan a subi une deuxième défaite à zéro point. Pour David Marty, les causes de cet échec sont multiples avec notamment un manque de vécu commun entre les Catalans.

Vous veniez à Clermont pour une réaction et finalement c’est une grosse défaite…

Je suis un peu plus mesuré que cela. Si on est devant à la mi-temps il n’y a rien à dire. On prend cet essai casquette sur une fin d’avantage pour nous. Honnêtement je ne suis pas d’accord avec l’arbitre. Sur l’engagement de la première mi-temps et l’état d’esprit on est présent. Ce n’est pas suffisant et en deuxième période on s’effondre vite. On réagit quand on est capable de tenir le ballon en marquant deux essais en fin de match. En première période, on a perdu beaucoup de ballons dans les rucks et au contact. Nous n’avons pas pu scorer et eux marquent sur un essai casquette alors qu’on voulait les mettre sous pression.

Avez-vous eu du mal à être tueurs ?

Je n’ai pas cette sensation. On se démobilise vite, il manque peut-être quelques repères communs. Mais ce n’est pas cela qui me choque le plus : ce sont les trois essais en dix minutes qui me dérangent plus.

Après leur lourde défaite à Oyonnax, les hommes de Christophe Urios se sont remobilisés face à Perpignan !#ASMUSAP



Le film du match > https://t.co/V0kZ0MMZnW pic.twitter.com/4kxqFrKgCB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Comment avez-vous pu avoir ces faiblesses en seconde période ?

On bataille pendant quarante minutes et en dix minutes, on perd le fil du match. C’est difficile à expliquer. Nous avions sûrement un peu de fébrilité et peu de vécu commun. C’est l’un des grands axes de progression. Je pense qu’on a été bien en mêlée mais en difficulté en touche. Cela ne nous a pas permis de mettre Clermont sous pression.

C’est un début de championnat très difficile pour vous…

Très décevant. Je n’ai pas de problèmes avec cela. À nous de réagir, parce qu’on va au Racing et ce sera un match costaud. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs et nous n’avons pas encore de certitudes.

Y a-t-il un point positif à retenir de cette défaite ?

Nos quarante premières minutes où comme je l’ai dit on peut être devant. L’autre point positif est que nos deux essais viennent après deux actions où on arrive à bien porter le ballon et sur des séquences qui correspondent à notre niveau. Mais sur le reste, il n’y a pas grand-chose…