Clermont s'impose largement face à Perpignan (38-14) pour signer sa première victoire de la saison. Après un début de rencontre poussif, les Auvergnats sont montés en régime graduellement pour obtenir le bonus offensif avec 5 essais inscrits et écarter la menace catalane bien trop timide pour rivaliser.

Clermont remporte aisément son duel face à Perpignan pour le compte de la deuxième journée du championnat de Top 14 (38-14) au Stade Marcel-Michelin.

Alors que la confrontation tardait à se lancer, tant les fautes de main et autres choix négligés se succédaient, Perpignan montrait de l'allant offensif. Deghmache à deux reprises, cassait la ligne d'avantage pour semer le trouble, mais bien trop souvent isolé, la continuité n'était jamais disponible. Les Clermontois se contentant d'un coup de pied d'Urdapilleta , après une belle action au large des locaux (3-0, 20e). Un bilan maigre, mais qui synthétisait des difficultés dans le jeu courant, malgré une débauche d'énergie certaine. Les Catalans affichaient des arguments au sol, avec quelques turnovers sur des placements adéquats, mais ne parvenaient jamais à aller au bout de leurs intentions. Ils furent même punis par une passe approximative de Naqalevu et une récupération facile de Fouyssac pour l'essai sans opposition (10-0, 28e).

Les hommes de Christophe Urios tentaient de varier les offensives, malgré des pertes conséquentes au sol. Yato croyait même à l'essai supplémentaire, mais le troisième ligne, en voulant disputer la pénalité à la main, n'avait pas joué au bon endroit l'offrande. Une sacrée opportunité qui filait entre les doigts des Asémistes, qui perdaient aussi Jauneau blessé sur l'action. Simmons n'était pas très loin non plus de doubler la mise, mais le ballon explosait des mains au pied des poteaux. Un manque de clairvoyance donc, au moment où la rencontre aurait pu être beaucoup plus claire pour les locaux. Face à des Catalans capables de fulgurance à tout moment, la marge de sécurité était encore incertaine face à un adversaire pouvant se réveiller dans le deuxième acte.

Puis Clermont réglait la mire...

Et les questionnements furent vite écartés. Les Clermontois démontraient bien plus de conviction dans leur rugby, tout d'abord avec Jurand (17-0, 49e), puis Dessaigne (24-0, 58e) qui n'autorisait plus aucun suspens sur le dénouement. Chahutés, les hommes de Franck Azéma n'étaient pas en mesure de répliquer. Pire, ils encaissaient un essai supplémentaire de Jurand venu à la hauteur de Bézy pour sonner le glas et par la même occasion sécuriser le bonus offensif (31-0, 70e). Les Usapistes répliqueront à deux reprises pour alléger la note par Montgaillard (73e) et Ecochard (80e) alors que Yato avait auparavant donné plus d'ampleur au tableau d'affichage en force (77e).

Clermont ouvre son compteur de victoire en signant une prestation de bonne facture. De quoi oublier l'échec notable à Oyonnax lors de la précédente levée et savourer, l'esprit plus léger, la préparation à venir, pour la réception de La Rochelle la semaine prochaine.

Perpignan aura tout tenté en vain, mais les hommes de Franck Azéma n'ont pu contester la domination adverse, faute de munitions viables. Une deuxième défaite consécutive, qui si elle ne demeure pas dramatique à cet instant de la saison, oblige les Catalans à aller chercher des points au Racing 92 pour le prochain déplacement.