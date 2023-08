Heureux après son premier doublé avec Clermont, Joris Jurand estime tout de même que l’ASM a encore une belle marge de progression. L’ancien Briviste a également salué la performance de Benjamin Urdapilleta.

Joris, cette victoire était capitale pour votre début de saison…

C’était important à titre collectif de faire une bonne prestation cet après-midi. On gagne avec le bonus offensif face à une équipe de Perpignan qui n’a rien lâché jusqu’au bout. Ils étaient venus chercher du caractère et on a eu le collectif pour aller chercher ces cinq points. Cela annule un peu notre faux démarrage à Oyonnax et nos vingt dernières minutes là-bas.

Justement, avez-vous chassé le doute de la semaine dernière ?

Je ne sais pas mais à la soixantième on était dans le match. On nous a assez répété que les vingt dernières minutes avaient été mauvaises mais on peut s’améliorer aujourd’hui. On peut marquer un essai de plus et ne pas concéder le dernier de Perpignan. C’est un détail mais face à La Rochelle la semaine prochaine il faudra encore monter d’un cran. On a une belle marge de progression, on s’est rassuré et on va travailler avec de la confiance. J’espère que le public a aimé notre prestation et qu’ils seront plus nombreux la semaine prochaine.

La première période a malgré tout été laborieuse…

À la mi-temps on a dix-sept turnovers. C’est beaucoup trop, face à une équipe qui se nourrit beaucoup de ces ballons. Il faut reconnaître que l’Usap nous a mis en échec en première période. On a réussi à prendre le score ensuite, en marquant très vite en seconde mi-temps. Ils ont peut-être un peu lâché quand nous avons monté d’un cran. On manquait peut-être de concentration, les Catalans nous ont mis sous pression… Ils nous ont embêtés sur le jeu au sol donc c’est un secteur qui doit encore être travaillé.

Vous avez marqué un doublé pour votre première au Michelin. Qu’avez-vous ressenti ?

J’ai souvent été en face et on ne peut pas dire que cela s’est toujours bien passé (rires). Cela fait plaisir d’avoir ce public avec soi. J’étais très heureux de leur rendre mais les gros ont fait 90% du travail, j’étais juste à la conclusion. J’aurais pu mettre un troisième essai mais je n’ai pas assuré mon coup de pied. De toute façon il y avait en-avant et heureusement sinon je me serais fait tirer les oreilles. Je dois ramasser le ballon direct mais c’est n’est pas grave ! Je ne me pose pas de question avec les essais, mon but est de scorer et sur les matchs importants il ne faudra pas rater ce genre de détails.

L’ASM a longtemps laissé l’Usap à zéro point. Est-ce également une énorme satisfaction ?

On a bien travaillé cette semaine. Sur les matchs de préparation et face à Oyonnax on a déconné (sic). On a pris des essais en première main et cela ne peut pas exister à ce niveau-là. On s’est resserré cette semaine et on n’a rien lâché. C’est dommage de prendre ces deux essais à la fin et qu’ils ne restent pas à zéro point mais ils ont aussi bien joué. On va corriger ces petites erreurs la semaine prochaine et prendre moins d’essais à l’avenir.

Un mot sur la performance de Benjamin Urdapilleta ?

Je n’aurais jamais pensé jouer avec lui un jour. Le match est à son rythme en fait. Il est le régulateur de notre jeu. C’est un grand joueur, il n’a plus rien à prouver mais il fait partie des meilleurs. C’est lui le patron. Il faut bien communiquer avec lui.