Christophe Urios attend un autre visage de ses hommes face à Perpignan (samedi, 17 heures). L'entraîneur de Clermont veut notamment que les Jaunards portent davantage le ballon face à une équipe catalane revancharde.

Cette rencontre face à Perpignan peut-elle vraiment être le lancement de votre saison ?

Le vrai lancement était à Oyonnax. C’est une deuxième chance, mais je vois ce match comme celui de tous les dangers. On a fait une rencontre catastrophique à Oyonnax et Perpignan de son côté a été pris à domicile. Ils claironnent haut et fort que ce match contre l’ASM sera une partie de caractère, de révolte et qu’ils vont se reprendre. Il faudra qu’on monte le niveau. La saison a démarré la semaine dernière et nous n’avons pas mis le réveil. On commence en décalé.

Quel est l'axe prioritaire d'amélioration ?

Retrouver notre rugby. On ne joue pas notre rugby. On s’entraîne très bien avec des joueurs très engagés sur tous les points. C’est vraiment bien mais on n’arrive pas à jeter tout cela en match. C’est notre problème. J’ose espérer que nous ne sommes pas une équipe de semaine, parce que cela ne m’intéresse pas. En match, on est extrêmement gentils, polis, lisses… on se laisse faire ! C’est pour cela que nous sommes en danger. Et il faudra se révolter sec contre Perpignan.

Benjamin Urdapilleta jouera son premier match avec Clermont. Qu’attendez-vous de lui ?

Le caractère est dans ses gènes. Il peut rater des matchs ou faire des très bonnes parties, mais il n’oublie jamais l’état d’esprit et le caractère au vestiaire. C’est pour cela qu’on l’a fait venir à Clermont. C’est un match de reprise, il va être ciblé mais j’attends de lui qu’il guide l’équipe le mieux possible. C’est un homme exemplaire, il va amener l’équipe au combat. Mais cela ne dépend pas que de lui. Il faut qu’on ait des avants forts, des trois-quarts qui jouent notre jeu et qui attaquent les adversaires. Sur les matchs de préparation et la première journée, je ne vois pas 25% de ce qu’on fait à l’entraînement. C’est un match qui tombe plutôt bien finalement (rires).

Vous avez beaucoup parlé de passion avant le début de la saison. Le retour au Michelin devrait être une aide inestimable pour vos joueurs...

Bien sûr. Mais j’aurais voulu qu’on l’ait pendant 80 minutes à Oyonnax. La passion n’est pas uniquement chez nous. Sinon cela ne suffira pas pour rentrer dans nos objectifs. La passion doit être partout. Je peste encore contre le 16-0 que nous avons pris dans les vingt dernières minutes du match à Oyonnax. Ce n’est pas possible ! Là, c’est notre premier match à domicile et pour l’instant on ne montre que des images négatives à nos supporters. Ce n’est pas facile pour eux, on doit être capable d’embarquer tout le monde. Aujourd’hui on a du mal à remplir le stade et je le comprends ! On a besoin de ce sentiment de fierté et de voir des joueurs de rugby. Chose que je vois la semaine ! Je n’ai rien à dire à l’entraînement. On ne joue pas comme on s’entraîne, donc j’attends cela de mes joueurs.

Folau Fainga’a arrive Le talonneur australien (28 ans ; 35 sélections) posera ses valises à Clermont ce week-end et pourrait être opérationnel dès ce lundi pour s’entraîner avec ses coéquipiers. Avec Étienne Fourcade comme seul talonneur professionnel valide, Clermont respire avec l’arrivée du Wallaby et pourra soulager l'ancien grenoblois. Folau Fainga’a pourrait être utilisé contre La Rochelle (2 septembre) pour le dernier match de Top 14 avant la Coupe du monde.

Votre équipe est-elle sous pression en match ?

Quelle pression ?! On s’entraîne très bien les joueurs devraient être à 100% en confiance et qu’ils jouent notre rugby. Que les avants portent le ballon, qu’ils nettoient durement, que nos trois-quarts attaquent, qu’on marque des essais quand on a des occasions fortes, qu’on ne prenne pas des essais trop facilement… Je n’ai pas d’explication, sinon j’aurais changé les choses !

Qu'attendez-vous de cette équipe de Perpignan ?

Du caractère ! Ils le disent depuis lundi. C’est une équipe toujours très joueuse, elle a cela dans ses gènes. Mais le match contre le Stade français est très trompeur. Le score ne reflète absolument pas le match. C’est une équipe peut-être un peu plus équilibrée que la saison passée. Ils ont des gros porteurs de ballon, des mauls solides, des facteurs X… On sait aussi qu'ils ont trois joueurs (Jacobus Van Tonder, Apaisai Naqalevu, Jean-Pascal Barraque) qu’on a fait partir et un entraîneur parti fâché (Franck Azéma) donc la motivation sera vite trouvée pour certains. Mais tout cela reste de l’enfumage. Nous, on veut jouer notre rugby.

Peceli Yato sera titulaire. Son apport en puissance sera non négociable...

On a besoin de porteurs de ballon, ce que je n’ai pas assez vu la semaine dernière. Aujourd’hui nos troisième ligne ne portent pas assez le ballon, je leur ai dit ! Mais il faut aussi que notre cinq de devant soit dominateur et agressif. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les retours de Cristian Ojovan et de Daniel Bibi Biziwu s’inscrivent là-dedans. Ils portent le ballon. J’insiste beaucoup là-dessus. Mais il ne vous a pas échappé que le banc des remplaçants n’a pas été à la hauteur. Ils sont rentrés et on a pris seize points. Ce n’est pas possible ! Si le comportement de nos remplaçants à Oyonnax avait été bon, peut-être que je n’aurais pas fait débuté Cristian. Je veux des garçons connectés avec l’équipe et qui jouent pour gagner. Si tu ne remplis pas ton rôle, tu ne joues pas. C’est aussi simple que cela.