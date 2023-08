Gwenaël Duplenne, l’arrière emblématique du RC Vannes, a apprécié le visage de son équipe, en seconde période face au Stade montois, dans un match que les Bretons ont remporté à l’extérieur, 13-22.

Gwenael, vous n’êtes pas rentrés dans le match en première période, mais on a retrouvé le vrai RC Vannes ensuite…

Oui. Je pense que les Montois ont très bien entamé le match. Nous avons fait des fautes, il fallait faire le dos rond pour se remobiliser, moins faire de fautes, puis aller chercher quelques points, afin de ne pas être trop loin à la mi-temps. Ils auraient pu être à +10 ou +14 à la pause. Je pense que nous avons très bien défendu notre camp. Nous avons cette séquence proche des lignes où ils nous mettent à trois points. Je pense que nous sommes un peu chanceux, mais nous n’avons pas lâché en première mi-temps, pour recoller vite au score.

Cette séquence est-elle déterminante pour la suite ?

Oui, elle l’était, car on savait qu’à la mi-temps, nous n’étions pas loin. Cette première mi-temps est dominée par Mont-de-Marsan. Au niveau du rapport de force, en mêlée, nous étions un peu supérieurs, en défense, nous étions bien. Il ne fallait pas faire de fautes et vite retourner chez eux, pour marquer des points.

Après Nevers, voilà une victoire contre Mont-de-Marsan. Le RCV est-il prêt en ce début de saison ?

C’est bien pour la confiance. Après, il y a quand même des points sur lesquels nous devons progresser. Nous faisons beaucoup de fautes en première mi-temps. Il y a un manque de précision, du déchet dans la zone de marque, au niveau des 22 mètres adverses. Après, je pense que Mont-de-Marsan était prêt aussi, mais nous avons bien joué notre coup, ce soir.

La grave blessure de Max Curie semble avoir plongé les Montois dans le doute et vous avez su jouer, là-dessus, pour inscrire un essai…

J’espère qu’il va bien se rétablir. Ce n’est jamais évident. Est-ce que c’est le terrain qui fait ça ? Je ne sais pas. Bref. Ils ont dû prendre un coup sur la tête, ce n’est pas anodin, même pour nous, ce n’est jamais agréable à voir. Il fallait vite se remobiliser. On savait que les Montois allaient avoir un laps de temps, nous marquons juste derrière. Nous sommes un peu chanceux, c’est le rugby, la pièce est tombée du bon côté ce soir.

Après l’interception de Yoann Laousse Azpiazu, vous avez proposé une très grosse séquence défensive. Est-ce le tournant du match ?

Nous sommes à cinq mètres de leur ligne, nous pouvons marquer et, derrière, nous nous retrouvons à cinq mètres de la nôtre. On arrive à bien défendre, c’est ce qu’il fallait, sinon on aurait pris un carton. Nous avons dû vite nous remobiliser en défense après cette séquence offensive. Ne pas lâcher en défense, c’était la clé. Je pense que c’est le tournant du match.