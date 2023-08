Battu par Provence Rugby en ouverture du championnat, Dax se déplace chez une équipe de Rouen plus à sa portée, sur le papier, que ne l’était Aix et au stade Robert-Diochon, vendredi soir, les Landais doivent (déjà) réagir.

On a connu meilleure entame. La semaine dernière, pour son retour en Pro D2 après cinq ans d’absence, dans un stade Maurice Boyau où 4 510 personnes s’étaient réunies, l’USD a chuté face à une équipe de Provence très probablement équipée pour se mêler à la lutte du haut de tableau. Dans le coup à la pause (6-10), les Landais ont craqué en seconde période, pour finalement s’incliner assez lourdement, 16-44. “On savait qu’on prenait, peut-être, le plus gros morceau de Pro D2. À voir si ça se confirme par la suite, mais Aix est sur un projet de trois ans assez clair et bien défini, et cette année, ils ont mis un coup d’accélérateur. Nous n’avons pas les mêmes moyens, joueurs ou objectifs. Vendredi, nous avons enchaîné deux cartons jaunes et à la suite du second, nous avons pris trois essais d’affilée. Physiquement, nous avons su rivaliser sur le jeu d’avant, même s’il y a de la perfectibilité en mêlée. Derrière, il va falloir jouer avec plus d’alternance, car tous les coups ne passeront pas”, glisse Benoit August, le directeur sportif rouge et blanc.

August : “Les doigts dans la prise”

Au sortir d’une saison merveilleuse en Nationale et comme ils s’y attendaient, les Dacquois vont devoir réapprendre à perdre, même si ce n’est jamais agréable. “Cette claque, peut-être qu’il fallait la prendre vite et, peut-être qu’elle sera salutaire pour la suite, poursuit l'ancien talonneur. Maintenant, on sait relativiser la chose, car on a joué face à un plus gros que nous. Si la contre-performance a forcément mis un coup derrière la tête des Landais, il reste encore 29 batailles à livrer pour l’USD et cette défaite a mis en lumière tout le chemin qu’il reste à parcourir, à Dax, pour arriver au niveau de cette division."Ce revers a mis les doigts dans la prise à certains joueurs, qui n’avaient jamais évolué en Pro D2, pense August. Nous avons des jeunes, encadrés par d’autres. Ils ont vu l’exigence qu’il y avait. Il faut de la profondeur de banc, enchaîner les rencontres. En tout cas, dès lundi, le staff a essayé de redonner le moral à cette équipe et ils ont bien préparé le voyage à Rouen.”

Rouen aussi battu lors de la première journée

Vendredi soir, à Robert-Diochon, contre une équipe normande battue à Aurillac lors de la première journée (31-07), le staff landais attend “une réaction” et “un peu d’orgueil” de la part de ses joueurs. “Il faut que l’on montre qu’on a notre place en Pro D2, insiste le directeur sportif. Jeff Dubois a fait le travail toute la semaine, pour pointer du doigt les erreurs individuelles et collectives. Il a remis tout le monde au travail pour ce déplacement et ce week-end, nous voudrons confirmer que nous sommes compétitifs au niveau du paquet d’avants. Derrière, nous voulons être plus tranchants. Eric Artiguste a fait un très gros travail à l’intersaison au niveau de la défense. Il faut qu’on arrive à le concrétiser et dans la discipline, nous devrons jouer à 15 tout le match” Le fait d’évoluer à l’extérieur aidera-t-il le club rouge et blanc à jouer plus libéré ? “Il y aura peut-être moins d’attentes qu’à domicile, mais les réponses, on les aura vendredi soir”, termine August.