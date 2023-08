Retour amer en Pro D2 pour l’US Dax qui s’est lourdement incliné sur sa pelouse contre Provence Rugby, cinq ans après être descendu dans la division inférieure.

Deux jours après la fin des fêtes, le public de Dax retrouvait le Pro D2, cinq ans après être descendu en troisième division. Si les supporters rouge et blanc ont répondu présents en assurant la bonne ambiance en tribunes, le match était bien plus difficile pour les hommes de Jean-Frédéric Dubois. En première mi-temps, les locaux ont longtemps défendu et été secoués face à des Aixois opportunistes, à l’image d’Adrien Lapègue qui est allé inscrire le premier essai des siens après une action de cinquante mètres en solitaire. En fin de premier acte, les Dacquois se montraient davantage entreprenants dans le camp adverse, sans parvenir à marquer. À la pause, les deux équipes étaient au coude à coude mais c’est bien Aix qui mènait la danse (6-10).

"On n’est pas encore prêt"

Au retour des vestiaires, les locaux prennaient des initiatives mais voyaient vite leur indiscipline sanctionnée d’un carton jaune à Jope Naseara, leur deuxième de la rencontre après celui reçu par Jean-Baptiste Singer en première mi-temps. Après le match, Jean Frédéric Dubois est revenu sur l’indiscipline de son équipe : "Jouer vingt minutes à quatorze contre une équipe de ce rang-là, ça ne pardonne pas. Ce n’est que le premier match, ça fait partie de l’apprentissage, on n’est pas encore prêt. Je pensais qu’on l’était, mais on a encore beaucoup à apprendre." Également indisciplinés en première mi-temps, les visiteurs ont davantage su corriger leurs erreurs en seconde période avec seulement trois pénalités concédées, contre neuf dans le premier acte.

Les recrues brillent à Provence Rugby

Mauricio Reggiardo, Julien Dupuy et le staff d’Aix-en-Provence se présentaient à Dax avec une équipe presque neuve mais expérimentée. Plusieurs recrues de l’intersaison ont fait parler d’eux. C’est notamment le cas de Thomas Salles, auteur d’une excellente performance avec 24 points inscrits : un essai, trois pénalités et cinq transformations. L’ancien Toulonnais a ainsi battu son record de points dans un match officiel. Outre l’arrière de 27 ans, d’autres joueurs ont brillé sur le terrain. Comme Arthur Coville, arrivé cet été en provenance du Stade français, qui a inscrit deux essais coup sur coup quelques miinutes seulement après son entrée en jeu.

Le dernier doublé du demi de mêlée remontait au 14 mai 2023 lors d’un match de Top 14 contre le Lou. Autre recrue performante : Atila Septar. Le centre, passé par Toulon et Pau, disputait son premier match officiel avec Provence Rugby. Entré en jeu à la place de Louis Marrou à la 52e minute, il ne lui a fallu que dix minutes pour s’adapter à l’équipe et franchir, à son tour, la ligne d’en-but. Cette victoire permet à Aix-en-Provence de prendre la tête de la Pro D2 avant de recevoir Agen, vendredi 25 août au stade Maurice-David.