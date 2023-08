Didier Lacroix, le président du Stade toulousain, a convoqué ce mercredi matin une conférence de presse de rentrée, afin de dresser un bilan de la saison dernière et d’évoquer les (nombreux) projets à venir du Stade toulousain. Tour d’horizon.

Bilan

L’homme fort du Stade toulousain a commencé son intervention en dressant un bilan de la saison dernière. Outre le succès sportif qui s’est matérialisé par un 22ème titre de champion de France, Lacroix a souligné les autres réussites du club haut-garonnais, notamment en terme d’économie et de visibilité : le Stade toulousain a joué 17 matchs à guichets fermés, et sur les dix affiches qui ont réalisé les meilleures audiences du diffuseur Canal +, sept étaient avec Toulouse. Il a qualifié le titre de "consécration", après trois défaites en demi-finales de Top 14 tout en saluant au passage la performance des Rochelais en finale. Il a aussi rapidement eu un mot de soutien pour Romain Ntamack, qui s’est vu "empêché de poursuivre son but" en raison de sa blessure au genou.

Sportif

Le président a naturellement évoqué le domaine sportif, qui est pour le moins chargé en cette période de Coupe du monde. Il a évoqué la présence des jokers Coupe du monde, du choix d’avoir fait appel à des joueurs d’expérience comme Owen Franks ou Piula Fa’asalele, ainsi que d’avoir un recours massif aux joueurs du centre de formation. Il a précisé que le club était en capacité de prendre un joker médical (et non Coupe du monde) pour suppléer Romain Ntamack, et qu’il souhaite "prendre le temps" de trouver le bon candidat. A ce propos, il a ajouté que Ntamack allait rencontrer son chirurgien dans la semaine, et que le joueur déciderait de la bonne période pour se faire opérer. Lacroix a également pris le temps de faire le point sur l’éventuelle participation d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à VII, et a évoqué le cas Georges Tilsley qui, parce qu’il est coupable de violences conjugales, ne portera jamais les couleurs du Stade toulousain.

Infrastructures

Beaucoup de changements sont à attendre sur ce plan. Pourquoi ? Parce que d’ici à 2027, le métro arrivera aux Sept Deniers et que les infrastructures devront évoluer. D’abord, Didier Lacroix veut présenter aux dirigeants du Stade toulousain un plan d’agrandissement d’Ernest-Wallon, afin de gagner environ 3000 places ainsi que des hospilatés partenaires. Un gain nécessaire pour compenser les délocalisations moins fréquentes au Stadium, antre du TFC qui ne cesse de monter en puissance. Lacroix songe aussi à la réfection du centre d’entraînement, construit il y a presque une décennie, à la construction d’un auditorium ainsi que d’une nouvelle pour les partenaires appelée "Club 1907". Il a enfin évoqué l’ouverture d’un "grand café du Stade", une grande brasserie pour que le club "reprenne ses droits au centre ville de Toulouse".

Formation

Le Stade toulousain a également mené une grande enquête interne pour évaluer la qualité de sa formation : "Nous avons démonté le moteur de la formation. Nous voulons augmenter la qualité de nos formateurs dans toutes nos équipes jeunes", a appuyé Lacroix, indiquant que l’ancien troisième ligne toulousain Louis-Benoit Madaule allait entraîner les Crabos.

Féminines

Lacroix a aussi évoqué le rugby féminin. Championnes de France il y a deux ans, les Toulousaines ont été éliminées en demi-finale la saison dernière. Là encore, le boss toulousain ne manque pas de projets : les anciennes joueuses du XV de France Céline Ferer et Laure Sansus ont rejoint le manager Olivier Marin dans le staff, et le club veut faire le nécessaire pour accompagner les joueuses dans leur statut semi-professionnel. Il en a aussi appelé à la FFR pour la refonte du championnat de France, trop hétérogène pour être compétitif, ainsi qu’à l’aide de l’instance pour soutenir le développement du rugby féminin qui est un investissement "à pertes" pour l’heure par les clubs.

International

Didier Lacroix a enfin évoqué le dossier international. Autre sujet d’actualité puisque Toulouse et le Stade toulousain recevront l’équipe du Japon durant le Mondial, et que l’ensemble du staff et des joueurs effectueront en septembre un stage à Salt Lake City (Utah) aux Etats-Unis, où ils affronteront les Eagles. Un déplacement qui scellera aussi le partenariat du club Rouge et Noir avec celui des Utah Warriors, franchise engagée en Major League Rugby.