Lors de la conférence de rentrée du Stade toulousain, le président du club, Didier Lacroix, a évoqué la possible présence d'Antoine Dupont aux Jeux Olympiques en 2024 avec l'équipe de France à VII.

Antoine Dupont avec France VII pour les Jeux Olympiques ? La tendance se confirme pour le capitaine de l'équipe de France, actuellement en pleine préparation de la Coupe du monde avec le XV de France. Didier Lacroix, son président au Stade toulousain, a fait un point sur la situation à l'occasion de la conférence de rentrée du champion de France en titre. L'ancien troisième ligne est clair, la décision reviendra à son joueur le moment venu. "J’ai pour habitude de prendre les choses par leur côté positif. Ce qui me paraît être gigantesque, c’est l’appétit d’Antoine Dupont. C’est son degré d’insatisfaction permanente, parce qu’il est en appétit permanent. Cela fait des mois qu’il a évoqué son envie de participer aux JO. Mais Antoine ne se pose pas la question de savoir quand les Jeux vont se dérouler : en juillet, en août, en juin, pendant la compétition ou pas… Tout ça, ce n’est pas son problème. C’est un peu plus le problème du coach, du président, de la Ligue, de l’équipe de France… On a défini de façon très claire les contours de sa présence sur les Jeux. L’acteur principal, c’est Antoine Dupont. Et c’est lui qui décidera du "go, go, go". Antoine n’a pas envie de se dévoiler avant la Coupe du monde. On a tout préparé, à tous les niveaux."

"Rien n’est fait, rien n’est signé"

S'il s'est montré favorable à cette hypothèse, le président du Stade toulousain a aussi reconnu que le club devra s'adapter si la présence de Dupont aux Jeux Olympiques se confirme : "Cela ne sera pas facile, mais c’est lui qui choisit et qui reste acteur de ses intentions. En fonction de sa décision, il faudra qu’on s’adapte et cela aura une incidence sur la saison en cours, mais aussi sur l’année d’après. Après, bien sûr que j’ai une inquiétude, puisque la saison 2022-23 a été d’une intensité incroyable, il y a eu une coupure assez courte, une préparation de Coupe du monde, une Coupe du monde où chacun va se livrer à fond, et derrière il y aura le Top 14… Concernant Antoine, on va voir comment accompagner son envie."

Pour l'heure ? "Rien n’est fait, rien n’est signé, rien n’est contractualisé et j’espère qu’il y aura la place au bonheur qu’il veut prendre sur le terrain, a encore expliqué Didier Lacroix. Et vous savez quoi ? S’il se retrouve au JO et qu’il permet au rugby de se développer et à Antoine de continuer à grandir, on sera les plus heureux. Pour l’heure, cela reste dans le domaine de l’hypothèse et rien n’est arrêté aujourd’hui." À l’instant T, le capitaine du XV de France est concentré à 100 % sur la préparation du Mondial avec ses coéquipiers du XV de France. Les Bleus sont toujours à Capbreton pour préparer la quatrième et dernière rencontre de préparation face à l'Australie. Comme nous vous l'annoncions mardi, le meilleur joueur du monde 2021 devrait être titulaire dimanche (17h45) et donc disputer son deuxième match avec la France depuis la finale du Top 14. Ensuite ? Les Français lanceront leur sprint final, avant le premier match du Mondial, le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande.