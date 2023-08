Ce mercredi matin, Didier Lacroix, président du Stade toulousain se présentait devant la presse pour dresser le bilan de la saison passée et aborder les ambitions de la saison à venir. Ce fut également l'occasion de mettre au clair la situation de George Tilsley, condamné pour violences conjugales à de la prison avec sursis.

Didier Lacroix a mis les choses au clair. George Tilsley devait évoluer sous les couleurs du Stade toulousain en tant que joker Coupe du monde. Ce mercredi le président du Stade toulousain a écarté les quelques doutes qui pouvaient subsister. George Tilsley ne portera pas les couleurs du Stade toulousain cette saison. Condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales il y a un peu moins d'une semaine, le trois-quart aile en provenance de Perpignan est actuellement en arrêt de travail : "George Tilsley est en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois et nous ne pouvons pas nous adresser à lui d'ici-là. Il n'est plus présumé innocent et il n'y aura pas de possibilité pour lui d'évoluer sous nos couleurs", assure le président toulousain.

"Juridiquement, nous ne pouvons pas statuer"

Alors qu'il devait pallier le manque des internationaux durant la Coupe du monde, c'est désormais officiel, le joueur d'origine néo-zélandaise ne foulera pas la pelouse aux côtés des hommes d'Ugo Mola. "Juridiquement, nous ne pouvons pas statuer sur son cas mais il est évident que nous n'acceptons pas ce type de comportement au sein du club. Nous ne l'accepterons jamais", ajoute Didier Lacroix.

Pour rappel, l'ancien perpignanais avait été placé en grade à vue le 11 août dernier. George Tilsley avait alors reconnu les faits lui permettant d'être jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).