Lancé dans un incroyable contre-la-montre depuis début mars, Anthony Jelonch devrait bien être de l’aventure. Tout comme Cyril Baille, actuellement touché au mollet droit et indisponible.

Ce sera un des enseignements de la liste : s’ils ne sont pas en état de jouer à l’heure actuelle, les Toulousains Anthony Jelonch et Cyril Baille devraient figurer dans le groupe annoncé par Fabien Galthié. Pour le troisième ligne, c’est une immense victoire personnelle. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche fin février contre l’Écosse, et opéré début mars, Jelonch s’était fixé comme défi d’être revenu à temps pour postuler à la Coupe du monde. Comme révélé par nos soins, il avait gagné en partie son pari en étant appelé auprès du groupe la semaine dernière à Capbreton, où il avait participé aux entraînements des Bleus, même s’il s’était contenté de séances avec contacts raisonnés. "Il lui tarde son premier plaquage, je n’aimerais pas être celui qui va le prendre", en souriait son partenaire Thomas Ramos. Visiblement, le Gersois a offert assez de garanties au staff, qui aurait décidé de le retenir pour la compétition. D’autant que son chirurgien lui a donné le feu vert médical. Titulaire indiscutable depuis la tournée estivale en Australie en 2021, Jelonch bénéficie d’un statut à part aux yeux du sélectionneur. Il est la caution combat de son équipe. Celui qui marque physiquement ses adversaires et qui sera porté par une énergie folle après avoir remporté cet incroyable contre-la-montre. Jelonch devrait donc monter en puissance et revenir à son meilleur niveau en cours de Mondial.

Baille espéré pour l’Italie ?

Ensuite, si Romain Ntamack (qui sera opéré du genou cette semaine) a renoncé la mort dans l’âme, le pilier gauche Cyril Baille sera aussi de l’aventure. Touché au mollet droit lors du deuxième match de préparation à Saint-Étienne, il fut annoncé absent pour "cinq à six semaines" par le staff médical. Mais le Toulousain reste un cadre du paquet d’avants français et Galthié a choisi de ne pas se passer de ses services, surtout qu’un joueur ne peut être appelé en cours de compétition que sur blessure… Selon nos informations, la douleur se serait estompée ces derniers jours pour Baille, ce qui est un vrai bon signal. S’il sera indisponible pour le début du Mondial, il peut légitimement espérer revenir pour le dernier match de poule contre l’Italie, le 6 octobre, à Lyon. Et sa présence serait tellement précieuse en phase finale.

Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent, néophytes au début de la préparation, ont progressivement gagné leur place pour le Mondial. Le 21 juin, Fabien Galthié avait appelé quatre novices dans le premier groupe France, dit des "42" : Louis Bielle-Biarrey, Paul Boudehent, Thomas Laclayat et Émilien Gailleton. Deux mois après, jour pour jour, le sélectionneur va en retenir deux dans son groupe de 33 éléments amené à disputer la Coupe du monde : Louis Bielle-Biarrey (20 ans) et Paul Boudehent (23 ans).

La hiérarchie constituée au fil des quatre saisons passées a été chamboulée par l’émergence du Bordelais et du Rochelais. Dès le début de la préparation physique, les deux joueurs avaient marqué les esprits et des points : Laurent Labit avait ainsi publiquement mis en avant l’arrière-ailier pour sa pointe de vitesse à 35 km/h quand le troisième ligne avait impressionné à l’ensemble des tests. "De manière générale, j’aime bien la préparation, nous avait-il confié après coup. Il faut dire que la condition physique est un de mes points forts, alors je n’allais pas cracher dessus." Encore fallait-il tenir ces promesses dans le feu de l’action.

"LBB", animateur de l’été

En Écosse, Louis Bielle-Biarrey a épaté la galerie. Au-delà de son essai, inscrit avec une facilité déconcertante, il a brillé par son audace et sa justesse. Une bonne première impression confirmée à Saint-Étienne et encore plus à Nantes où, depuis son aile droite, il a dynamisé le jeu de ligne tricolore à la moindre opportunité. Avec un essai, trois franchissements et cinq défenseurs battus, il a sans doute été le trois-quarts le plus dangereux de l’été. Sa convocation peut même être perçue comme une évidence, d’autant plus que sa polyvalence arrière-ailier, éprouvée à Geoffroy-Guichard, revêt une importance capitale aux yeux de l’encadrement.

Également baptisé à Murrayfield, Paul Boudehent a aussi été une des satisfactions des deux oppositions face au XV du Chardon. En Ecosse, tout particulièrement, son impact physique et ses qualités de déplacement avaient longtemps contribué à la domination tricolore. S’il a été un ton en dessous la semaine suivante dans le Forez, son profil de touche-à-tout, assez semblable à celui de Jelonch, et sa dimension physique apportent des solutions très intéressantes. Comme ça a été le cas à La Rochelle au cours de la saison passée, sa plus accomplie (avec 94,5 % de réussite aux plaquages, notamment). La possibilité de le décaler au centre, comme cela a été expérimenté lors du deuxième test face à l’Ecosse, est un autre atout dans son jeu.