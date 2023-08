Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde en direct dans le JT de 13h00 de TF1. Si ce n’est pas une première, le choix du format totalement "inédit" en France a surpris et séduit.

La parole est aux Français. Voilà en quelques mots comment résumer le choix du format pour annoncer la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde, dont le match d’ouverture opposera le XV de France à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain au Stade de France. Ce n’est donc pas Fabien Galthié qui a égrené les noms les uns après les autres. Le sélectionneur, en réponse à la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau, a expliqué les raisons de ce choix.

"Quand nous avons débuté notre mandat, nous avons voulu donner du sens à ce que nous allions faire, a-t-il débuté. Le rugby français se trouvait dans une période un peu compliquée. Le mot d’ordre, c’était de rassembler, partager et fédérer. D’abord, nous nous sommes adressés à ceux qui voulaient bien nous suivre : nos 2000 clubs amateurs, nos licenciés, nos éducateurs, nos supporters… Tous les gens qui nous accompagnent depuis notre enfance, car nous sommes tous issus de clubs, de collège, d’universités. Nous avons toujours eu la chance d’avoir des bénévoles qui se sont occupés de nous. C’était l’occasion de mettre en lumière ces gens-là et de leur donner la parole."

Un clip original pour annoncer les 33

Dans ce clip original et rythmé, ce sont des Françaises et des Français impliqués, ou non, au niveau local dans le rugby qui, depuis plusieurs villes de l’hexagone, ont révélé les noms des heureux élus. On a pu y apercevoir un restaurateur, une agricultrice, des plagistes amateurs de ballon ovale, des enfants d’une école de rugby ou encore des éducateurs au milieu d’un terrain. Il a rappelé la façon dont le pays de Galles avait procédé pour le Mondial 2019 où ce sont des bénévoles des clubs formateurs, dans lesquels les joueurs avaient fait leurs premiers pas, qui avait été sollicités pour faire l’annonce.

"C’est le résultat d’un co-working entre la FFR et TF1, explique Martin Tsara, directeur des opérations sports de la première chaîne française. Nous avons débuté les discussions au printemps dernier. La FFR souhaitait s’orienter vers la France du rugby, TF1 vers les Françaises et les français, tout simplement. Nous avons donc visé des gens représentatifs du rugby et de notre pays. Ensuite, ce sont nos équipes en province qui ont tourné les images."

Evidemment, une première maquette a été présentée au staff des Bleus et au service communication mercredi dernier. "Nous n’avions pas encore la liste, précise Martin Tzara, mais nous avions tourné ces séquences avec une liste qui allait au-delà des 42 joueurs qui ont suivi la préparation." Le résultat a séduit. Habituellement, le JT de 13h00 de TF1 totalise 40 % de parts de marché en moyenne. Lundi dernier, ils étaient donc 4,7 millions de Françaises et de Français devant leur poste à cette heure-là. Autant de supporters potentiels "unis pour un rêve", pour reprendre le slogan de la FFR, et prêt à pousser derrière les Bleus.