Ce lundi, Fabien Galthié a annoncé, en direct sur le plateau du JT de 13h00 de TF1, la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2023. Cyril Baille et Anthony Jelonch, tous les deux blessés, en font bien partie. Le jeune bordelais-bèglais Louis Bielle-Biarrey, invité de dernière minute, a gagné sa place. Le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent aussi. Quant à Melvyn Jaminet, il a été préféré à Brice Dulin. Le sélectionneur explique ici ses choix.

Anthony Jelonch et Cyril Baille blessé, mais sélectionnés

"Ce sont des choix, des arbitrages. Le premier critère, c’est leur niveau de joueur de rugby. Ce sont deux joueurs de rugby, entre guillemets, de niveau international. Sans discussion aucune. Ils ont participé à notre histoire depuis quatre ans et ils ont été brillants. De l'analyse qu'on a pu faire avec le staff médical, le staff de préparation et de performance, avec une projection sur une compétition qui débute dans deux semaines avec le match d'ouverture, les délais ont été jugés cohérents sur leurs retours à la compétition, sachant que nous avons d’abord, la phase qualificative sur le mois de septembre. On imagine donc que Cyril et Anthony ne seront pas disponibles pour le premier match. Mais, potentiellement, ils le seront peut-être pour le deuxième. Peut-être pour le troisième. Et sûrement pour le dernier face à l'Italie qui est quasiment un mois après l'ouverture de la compétition."

Voici la liste des 33 Bleus qui représenteront le #XVdeFrance à la Coupe du monde 2023 ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/a2i1PEll1z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 21, 2023

Jaminet plutôt que Dulin

"Il y a un vécu collectif de quatre ans. Il y a des potentialités qui sont, chez Brice, très fortes. Mais aussi chez Melvyn. Brice a un profil "pied gauche", avec beaucoup d'expérience. Il a réussi une très belle saison, il est là depuis maintenant 4 ans. Melvyn offre un autre profil. Il est buteur. Il a notamment un jeu au pied qui est sûrement sur le circuit international le plus long et peut-être le plus précis. Ensuite, il faut regarder aussi les complémentarités avec Thomas Ramos qui lui, peut jouer numéro 10. Donc on part avec deux arrières, sachant que Thomas Ramos est un polyvalent. Nous n’oublions pas non plus Louis Bielle-Biarrey qui a joué avec nous à l'aile, mais aussi à l'arrière et qui est potentiellement un joueur qui couvre deux postes. Ce poste d’arrière, il est couvert par ces 3 joueurs en fait. Notre souci dans cette réflexion a tenu sur deux niveaux : la performance intrinsèque et individuelle, mais aussi l’équilibre collectif."

Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent, les gagnants de l’été

Concernant Paul Boudehent : "Il a fait son chemin"

"Ce sont les plus jeunes, 20 ans et 23 ans. Paul est déjà venu avec nous en 2022 sur les rassemblements, notamment à Carpiagne. Il a fait des allers-retours. Il commençait déjà à s'imposer à La Rochelle, qui est une des meilleures équipes de France et qui est la meilleure équipe d'Europe depuis deux saisons. Et après, c'est lui qui a fait son chemin. Il s'est imposé en club, il a fait des performances remarquables et il était mûr pour entrer dans les 42. Et comme je dis souvent, pour rentrer dans le vestiaire, il faut faire sa place, il faut aller chercher un maillot et puis il faut qu'il y ait un peu la place. Et pour Paul, il y avait un peu la place à ce moment-là.

Concernant Louis Bielle-Biarrey : "Lors de nos entraînements, à chaque fois on se disait : "Waouh""

"C’est la même chose pour Louis. Il a participé au rassemblement des 42 joueurs durant toute la saison dernière. Et honnêtement, on s'est souvent posé la question pendant le Tournoi des 6 nations : est-ce qu'on le prend avec nous ou est-ce qu’on le laisse aux U20 ? Lors de nos entraînements, qui sont des matchs, à chaque fois on se disait : "Waouh". On l’a quand même laissé au moins de 20 ans pendant le Tournoi. Et au mois de juin, avant d'annoncer la liste avec les joueurs qui faisaient partie des clubs éliminés des phases finales de Top 14, on s’est dit : il peut rentrer dans les 42 meilleurs joueurs français. On ne peut jamais fermer la porte à l'éclosion. C'est l'espoir qui permet de nourrir aussi toute une nation et tous les jeunes enfants qui jouent au rugby et qui doivent se dire que c'est possible pour eux aussi. Et eux, Louis et Paul, ce sont les derniers exemples. On peut rêver et réaliser son rêve. Ils le font et ce n’est pas terminé."