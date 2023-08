Au terme d'un match accroché, Montpellier a pris le meilleur sur La Rochelle. Les Héraultais se sont imposés 26-15 sur leur pelouse du GGL Stadium grâce notamment à des essais signés Thomas Darmon et Vano Karkadze. Alors que le MHR débute bien sa saison, les Rochelais repartent bredouilles.

Les Montpelliérains le savaient. Après une saison dernière décevante et avec la perspective d'un début d'exercice démentiel, il fallait commencer vite et fort, face au Stade Rochelais. En clôture de la première journée, dimanche 20 août, les hommes de Richard Cockerill ont pourtant fait... le contraire.

Au démarrage, les deux équipes prennent un temps certain pour se jauger. Mais rapidement, les doubles champions d'Europe sont les premiers à prendre leurs aises. Dans le camp adverse, fidèles à leur jeu de puissance, ils dominent les collisions. Si la défense héraultaise tient, cela ne dure qu'un temps. Repositionné à l'arrière ce soir, Dillyn Leyds laisse sa carte de visite à ses vis-à-vis, en relançant un ballon depuis son propre camp (21e, 3-10).

Ce premier essai met encore plus en confiance les Maritimes. Les lancements de jeu sont de plus en plus huilés. Montpellier est contraint à défendre et le fait plutôt bien. Mais la rupture ne semble pas loin. C'est pourtant un Rochelais qui va craquer le premier. Sur un ruck, Rémi Picquette se rend coupable d'un déblayage dangereux et est exclu pour dix minutes (29e, 3-10). Un fait de jeu qui remet Montpellier dans le match.

La Rochelle coince

En quelques minutes, les deux équipes se retrouvent à quatorze contre quatorze puis, sur un coup de billard, Thomas Darmon inscrit le deuxième essai du match (37e, 10-10). Les deux équipes sont à égalité à la pause. Et Montpellier poursuit sur le même rythme au retour des vestiaires. La jeune recrue, Vano Karkadze inscrit un essai précoce (43e, 17-10).

Les Rochelais vont devoir courir après le score. Par intermittence, les hommes de Ronan O'Gara se rappellent aux bons souvenirs de leur puissance de la saison écoulée. Les charges lourdes font des ravages. Pour tenter de prendre l'avantage, et après un squattage en règle des 22 mètres héraultais, ils enchaînent les groupé pénétrants, leur grande force. Mais ce soir, aucun ne parvient à dépasser la ligne d'en-but. Au contraire, à force de défendre, les Héraultais reprennent confiance. Autour de l'heure de jeu, ils remportent le bras de fer et courent vers une fin de match à leur avantage, malgré un essai du jeune prometteur Nathan Bollengier (64e, 20-15). Avec l'ailier, la jeune bande de bizuths sortie du banc ne parvient pas à maintenir l'intensité de la première heure de jeu.

Carbonel en métronome

En face, l'ex jeune prometteur, aujourd'hui chef de meute, Louis Carbonel, enquille chaque opportunité qui s'offre à lui. Auteur d'un sans-faute, il ajuste trois pénalités dans les vingt dernières minutes (61e, 74e, 80e).

Avec Richard Cockerill et son nouveau staff, le MHR voulait vite tourner la page d'une saison 2022-2023 ratée. La première ligne du livre s'ouvre bien.