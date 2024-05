À quelques jours du barrage opposant Grenoble à Dax (jeudi soir), nous avons retracé la saison abracadabrantesque des Isérois en compagnie de l’emblématique capitaine Steeve Blanc-Mappaz. Le troisième ligne du FCG revient, sans filtre, sur les moments difficiles qu'il a pu connaître et évoque également la mise en retrait de son manager Aubin Hueber.

C’est ce jeudi, au Stade des Alpes, que le FC Grenoble peut rendre une année déjà digne des meilleurs scénarios de film encore plus folle, encore plus forte. L’édition 2024 a atteint des sommets en termes d’émotions vécues, tant le FCG a connu les montagnes russes. D’une relégation administrative en Nationale évoquée à l’été 2023 à une place en barrage d’accession au Top 14 presque un an plus tard, en passant par des points de retrait ou encore l’écartement d’Aubin Hueber : Grenoble a tout connu. À cette occasion, nous avons demandé au capitaine Steeve Blanc-Mappaz (29 titularisations cette saison) de retracer sa saison en cinq temps forts. Entre ses doutes, son angoisse et finalement son immense fierté, l’Isérois pure souche raconte son vécu de l’intérieur.

1. Les six points de retrait

Tu rentres au vestiaire, tu regardes le classement et tu es à – 2 points

"Le début de saison est déjà très difficile. On commence les entraînements sans savoir si on va être maintenus ou si on va descendre en Nationale. On est sanctionné et les 6 points de pénalité sont durs à encaisser. Avec – 6 points, on se dit qu’on arrivera jamais à faire une bonne saison. Une carrière c’est court et on n’a pas envie de gâcher le moindre moment. Dès notre premier match, victoire contre Mont-de-Marsan sans bonus, tu rentres au vestiaire et tu regardes le classement tu es à – 2 points alors que les autres décollent déjà. C’est frustrant et ça fait mal parce que nous, on n’y est pour rien dans tout ça."

2. Nouvelle sanction administrative

La période la plus dure de ma carrière

"Le deuxième coup de massue, ce sont les 6 nouveaux points de retrait. Une décision qu’on apprend, en plus, la veille du match contre Nevers. Le nouveau président nous assure qu’il fait les choses dans l’ordre et tu reprends 6 points en moins. On se dit : "on nous prend pour des cons" et il y a des doutes qui se mettent en tête. Honnêtement, on en voulait à la direction de l’année passée, pas à la nouvelle. Nous étions sur quatre victoires d’affilée, on en voulait une cinquième pour partir en vacances avec l’esprit tranquille parce que les dernières vacances avaient été pourries. On fait une grosse entame de match face à Nevers et on prend deux essais assassins en contre. Ça nous plombe le moral et on ne parvient pas à relever la tête. On se demande à qui on peut faire confiance, qui croire. On nous dit de se régénérer avec nos familles pendant les vacances. Je trouve déplacé de nous demander ça alors qu’on donne tout pour rattraper notre retard. J’ai passé les pires vacances depuis que je suis joueur mais elles m’ont forgé. Pour tout vous dire, je suis parti en vacances avec ma copine dans le Sud, pendant 4 jours, je n’ai quasiment pas parlé. Après le match, Aubin Hueber a pris la parole et essayé de trouver les mots juste pour nous réconforter. Lorsque c’était mon tour, j’ai posé la question : « Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu’on vit en tant que joueur ? ». Je sais qu’ils sont dans le même bateau mais ce n’est pas exactement pareil. Nous, on prend des coups, on expose nos corps pour qu’on nous tape encore dessus à propos de la sanction. Ça allait au-delà du rugby, c’était lunaire ce qui se passait. Il y avait tellement d’émotion et de colère que j’avais les larmes aux yeux. Je ne souhaite ça à aucun joueur de rugby. C’est la période la plus dure de ma carrière mais ça forge."

Steeve Blanc-Mappaz a connu une année de galère avec Grenoble mais le soleil est au bout Icon Sport - Romain Biard

3. Les coulisses d’une cassure

J’ai senti qu’on n’avait pas envie de rentrer sur le terrain

"Après la défaite à Mont-de-Marsan, ce n’est pas que je n’y crois plus mais je vois un groupe qui est en train de lâcher. Un groupe qui n’a plus le feeling avec le manager (Hueber), même s’il n’a jamais vraiment été là, ce feeling. Je commence à sentir la possibilité de jouer le maintien et si on continue dans cette direction, je pense qu’on est en danger. J’aurai eu du mal à tenir les mecs concernés. Lors du match à Mont-de-Marsan, je n’ai pas reconnu les mecs, comme si on n’avait pas envie de rentrer sur le terrain. Je savais par expérience que lorsque ce groupe est face au mur, il ne s’échappe pas. On s’est rejoint avec les leaders, on a parlé, échangé et on a demandé aux joueurs : "Est-ce qu’on demande d’écarter le coach ?". Le vestiaire était unanime donc nous sommes allés voir le président. J’ai pris la parole dans son bureau, mais ce n’est jamais quelque chose de simple et d’agréable de faire ça. Même si j’ai conscience que c’est mon rôle. Le président l’a mal pris, il a interprété que c’était les joueurs qui partaient qui mettaient le bordel, alors qu’en général ceux qui veulent partir ne disent rien. Nous, on se battait pour le club. Si on ne dit rien avec les leaders (Qadiri, Berruyer, Gray, Escura B., Lainault), je pense qu’on joue le maintien."

4. Une série dantesque

Je me dis la 4ème place est abordable

"Le mardi, il se passe cet épisode dans le bureau du président et le jeudi on reçoit Brive. Le timing était tendu, heureusement, on fait un super match et on assume. À partir de là, on a une grosse défaite à Agen mais après on enchaîne les victoires (8 consécutives, n.d.l.r). Les coachs ne savaient pas ce qu’on allait faire après la réunion avec les dirigeants. On est reparti sur un projet avec une constitution bien précise, des mecs qui ne jouaient plus et à qui la chance a été redonnée. On a retrouvé de l’entrain. Les victoires à Vannes et à Nevers sont fondatrices. À la fin du match de Nevers, je regarde le classement et je me dis la 4ème place est abordable. Je voulais qu’on fasse un barrage à domicile parce qu’on sait très bien qu’à la maison avec le public, c’est énorme. Après le match, je leur ai dit "ne faites pas les cons", soyez rigoureux sur l’hygiène de vie parce que la suite va être dure physiquement."

Les Grenoblois se sont qualifiés et peuvent toujours rêver d'une titre et/ou d'une montée en Top 14 Icon Sport - Romain Biard

5. Une phase finale miraculeuse

On veut kiffer jusqu’au bout

"Le sentiment de fierté d’appartenir à ce groupe est immense pour moi. Toute cette saison a soudé notre groupe comme jamais. Je pense qu’on ne mesure pas trop pour l’instant mais dans quelques années, on réalisera. On est à deux jours de jouer un barrage à domicile, on sent que le monde va répondre présent, c’est énorme. Il faut se servir de notre expérience de groupe, qui a vécu pas mal de choses ensemble, pour préparer ce moment. Maintenant, on va rester humble et on veut kiffer jusqu’au bout."