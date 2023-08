Vainqueur de La Rochelle lors du dernier match de la première journée de Top 14 (26-15), Montpellier peut remercier Thomas Darmon. Le centre était dans tous les bons coups. Alexandre Bécognée a lui montré l'exemple, alors que Tolu Latu et Enzo Forletta ont sombré dans l'indiscipline. Côté rochelais Oscar Jégou a semé de belles promesses et Ihaia West a manqué ses retrouvailles avec le maillot charentais.

Les Tops

Oscar Jégou

Vous l'aviez découvert lors du dernier championnat du monde des moins de 20 ans mais Oscar Jégou n'avait eu que très peu d'occasions de se montrer en Top 14. Ce dimanche, il était titulaire et a fait ce qu'il savait faire de mieux. Flanker hyperactif, il s'est démené en défense, enchaînant les plaquages, parfois livrant pleinement son corps. Aussi, il s'est montré très disponible dans le jeu en multipliant les charges. S'il doit encore un peu progresser au niveau de sa puissance, La Rochelle tient ici l'avenir.

Montpellier s'offre La Rochelle et lance parfaitement sa saison !



Thomas Darmon

Dès qu'il est en possession du ballon, nous sentons qu'il peut se passer quelque chose de spécial. Et dans une équipe de Montpellier qui a globalement déçu au niveau de sa créativité, avoir Thomas Darmon était un cadeau venu du ciel. Auteur du premier essai, c'est d'abord lui qui décale superbement Julien Tisseron sur l'aile, grâce à une très juste passe sur un pas, avant d'être au soutien de Serfontein. Dans le second acte, il s'est aussi signalé en franchissant la ligne avant l'essai de Karkadze. Décisif, il continue de surfer sur sa très bonne fin de saison dernière.

Alexandre Bécognée

Capitaine du soir chez les Montpelliérains, le troisième ligne a voulu montrer l'exemple sur le terrain. Comme habituellement, il s'est démené dans les zones de combat en ne comptant pas ses efforts. Joueur avec le plus de courses ballon en main du match (douze), Bécognée a su trouver de l'avancée au sein d'une troisième ligne conquérente. En défense, il n'a pas laissé sa part au chien non plus avec dix plaquages. Il a réalisé le match qu'il fallait.

Les Flops

Ihaia West

Pour son retour sous les couleurs rochelaises, Ihaia West n'aura pas marqué les esprits, loin de là. Évidemment, il faut souligner son 50% face aux perches (2/4) qui n'est pas à son avantage, étant donné que ses deux tentatives manquées auraient pu donner une confortable avance au score à La Rochelle. Souvent raillé pour ses déboires dans les tirs au but, il n'a pas réussi à faire mentir son image. Mais aussi et surtout, sa conduite du jeu a été défaillante. Sur-utilisant le jeu au pied, il a souvent cherché à distiller des petits ballons derrière le premier rideau défensifs montpelliérain. Mais à chaque fois, ce fut un échec. Certaines fois, ce fut même très mal senti puisque cela a mis les Cistes en position de contre-attaque. Un retour rageant.

Top 14 - Ihaia West a déçu pour son retour sous le maillot de La Rochelle Icon Sport - Icon Sport

Tolu Latu

Malheureusement, nous avons trop vu ce samedi le Tolu Latu du Stade français. Pourtant joueur capable de merveilles, l'Australien a encore une fois frappé par son indiscipline sur la pelouse du GGL Stadium. À deux reprises, il s'est mis à la faute dans un premier acte haché. Il a contribué à la mauvaise première période des Héraultais, incapables de sortir de leur camp. Peu influent dans le jeu, il se faisait retourner et pousser en touche par Thierry Paiva suite à un maul. Son remplaçant, Vano Karkadze, a marqué un essai dès son entrée en jeu.

Enzo Forletta

Nous parlions de l'indiscipline de Tolu Latu, celle d'Enzo Forletta a aussi été évidente dans le domaine principal du jeu pour un pilier : la mêlée. Sanctionné quatre fois dans l'épreuve de force face au jeune Alexsandre Kuntelia, il n'a jamais su trouver la solution face au Géorgien. Heureusement, la légère maladresse d'Ihaia West face aux perches a permis au MHR de rester en vie. Forletta sortait à la 53e minute, après une énième remontrance de M. Praderie.