Reprise du championnat rime avec retour des pronos ! Bayonne s'offre le champion de France, Oyonnax défait Clermont, Montpellier tombe à domicile... Découvrez nos pronos pour cette première journée de Top 14 !

Bayonne - Toulouse

Le Top 14 débute avec une affiche alléchante entre Bayonne, magnifique surprise de la saison passée, et le champion en titre toulousain. Devant un public basque qu'on imagine en feu, le Stade toulousain, privé de ses internationaux, va devoir sortir une grande prestation pour s'imposer à Jean-Dauger.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Racing 92 - Bordeaux-Bègles

Stuart Lancaster d'un côté, Yannick Bru de l'autre : ce Racing - UBB est le départ d'une nouvelle ère pour les deux clubs. Qui débutera son histoire sur une note positive ? C'est la grande question qui entoure ce match. Les Racingmen auront l'avantage du terrain, mais les Bordelais l'ont emporté à Nanterre trois fois sur leurs quatre derniers déplacements.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Perpignan - Stade français

Une nouvelle histoire débute à Perpignan cette saison avec l'arrivée de Franck Azéma. L'ancien coach de Toulon tentera de faire progresser une équipe qui avait enchanté les pelouses du Top 14 la saison dernière. La semaine passée, les Catalans s'étaient imposés face à Toulon justement en match amical (35-14), et voudront enchaîner avec la venue du Stade français, qui avait perdu en janvier dernier sur la pelouse d'Aimé-Giral (31-24). De plus, on sait ô combien la ferveur catalane peut porter cette équipe, qui plus est à domicile.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Oyonnax - Clermont

C'est enfin le grand jour : les Oyomen actent leur retour en Top 14 ce samedi. Une journée importante mais aussi de grandes attentes pour les promus qui souhaiteront évidemment faire bonne première impression devant leur public. À rappeler que les Aindinois se sont déjà imposés face à Clermont : samedi dernier sur la pelouse du stade du Mas d'Issoire, en rencontre amicale. Pour les hommes de Christophe Urios, qui ont clairement affiché de fortes ambitions cette saison, ce test ne doit pas être pris à la légère.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Castres - Pau

Castres démarre l'exercice 2023-2024 avec un groupe (presque) pas impacté par la Coupe du monde (un seul joueur a été appelé en sélection), chose rare pour une équipe de Top 14. De son côté, Pau est tombé face à cette même équipe castraise la semaine dernière en amical, et semble avoir encore besoin de temps pour s'ajuster. On sent la Section encore trop juste pour s'imposer à l'extérieur.

Notre pronostic : victoire de Castres

Lyon - Toulon

Un choc, encore un, dès la première journée du championnat. Les Lyonnais, qui ont connu une intersaison agitée avec le départ de leur manager Xavier Garbajosa, voudront bien débuter à domicile, face à un Toulon qui espère cette année se qualifier pour les phases finales. Un match difficile à pronostiquer, car les Toulonnais sont la bête noire du Lou (quatre victoires sur les cinq derniers affrontements). On mise tout de même sur une victoire lyonnaise, pour bien lancer l'ère Fabien Gengenbacher.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Montpellier - La Rochelle

Montpellier veut panser les plaies d'une saison 2022-2023 difficile. Et quoi de mieux que de démarrer sur une victoire à domicile ? Une chose facile à dire, mais plus compliquée à faire face au double champion d'Europe et finaliste de Top 14. La Rochelle, qui a brillamment remporté son seul et unique match amical face à Bordeaux (26 à 15), et qui a coché ce premier rendez-vous au GGL Stadium depuis sa reprise de l'entraînement, voudra frapper fort dès la première journée. En l'état, difficile d'imaginer une défaite des Maritimes...

Notre pronostic : victoire de La Rochelle