Bayonne a ouvert le Top 14 avec une victoire solide sur le Stade toulousain (26-7). Grâce à seize points de Camille Lopez, l'Aviron entame parfaitement sa saison face aux champions en titre.

En ouverture du championnat, dans un stade Jean-Dauger en fusion, l'Aviron a repris ses bonnes habitudes en faisant tomber un gros du championnat, le Stade Toulousain (26-7). Les Basques se sont appuyés sur Camille Lopez, auteur de seize points. Pour le champion de France, il a manqué de liant en raison des nombreuses absences.

La braise de la reprise, et la furia en tribunes. Avec 32 degrés au moment du coup d'envoi, les corps étaient chauds pour en découdre. Le combat a été âpre, rude, et au final, c'est qui l'Aviron bayonnais qui a engrangé le premier succès du cru 2023-2024 face à Toulouse (26-7).

Avec seulement deux nouveaux dans la composition de départ (Giudicelli et Rasaku), l'Aviron s'est pourtant montré maladroit dans le premier acte (11 en-avants et 5 touches perdues). Bien pourvu d'opportunités, Toulouse a manqué pendant longtemps de réalisme à l'image de l'échec au pied de Germain (0-0, 19e).

Première flèche toulousaine

Au terme d'un "water break" où Mola a passé ses consignes en réclamant plus de patience, Guitoune a trouvé la brèche (0-7, 24e). Le centre, qui a annoncé sa retraite au terme de la saison, a profité d'un travail dans l'axe de Germain, Boubila et Brennan. Dans l'avancée, Graou a joué un côté fermé, et l'ex-Montois a mystifié Spring d'un crochet intérieur inspiré. Cet essai a eu le mérite de réveiller la bande à Marchois.

Sur une faute au sol de Boubila, au centre du terrain, Lopez a permis à son équipe d'investir les 22 mètres adverses. Les avants ont mis la marche en avant sur un maul porté dont Giudicelli s'est extirpé. Repris sur la ligne, le talonneur a fait vivre le ballon. En force, Cassiem est allé au-delà de la ligne (7-7, 26e). Sur le même type d'action, Giudicelli a bien cru inscrire un essai pour sa première en Bleu et Blanc. Mais, l'ex-Montpelliérain a été retourné dans l'en-but par Retière et Germain (40e).

Contraint de jouer le renvoi, l'ouvreur toulousain a tapé le plus loin possible. À plus de 40 mètres, Lopez lui a renvoyé la pareille sur un drop magistral. À la pause, grâce à son maestro, Bayonne a viré en tête (10-7, 40e+1).

Toulouse n'a pas inscrit le moindre point en seconde période

Au retour des vestiaires, Lopez a poursuivi son récital sur une pénalité longue distance (13-7, 45e) et un drop à 30 mètres des poteaux (16-7, 52e). Très rapidement, Patat a décidé de faire sortir son banc dont Iturria et Bourdeau. Et ce dernier a mené au deuxième essai bayonnais.

Sur un ballon égaré dans un ruck, l'ex-Rochelais a percé le rideau défensif. Sentant bien le coup, Rouet a écarté le ballon. En bout de ligne, Spring a bien fixé avant de servir Baget. D'un crochet intérieur, l'ex-Toulousain a battu Guitoune pour marquer en coin (23-7, 54e).

En un quart d'heure, Bayonne a fait basculer le match, puis a profité de la maladresse et de l'indiscipline. Entré à la place de Boubila, Hawkes a connu des difficultés en touche à l'image de ce lancer pas droit à cinq mètres de la ligne bayonnaise (60e). Lopez a puni un trop plein d'envie de Costes (26-7, 67e).

La semaine prochaine, Bayonne se rendra à Toulon, samedi. Toulouse voudra rebondir lors de la réception de Montpellier.