Samedi soir, à l'Aviva Stadium de Dublin, l'Irlande reçoit l'Angleterre dans un avant-dernier match de préparation au Mondial (du 08 septembre au 28 octobre). Keith Earls pourrait gagner sa centième sous le maillot irlandais, tandis que George Ford remplace Owen Farrell à l'ouverture.

Antépénultième match de préparation pour l'Irlande et l'Angleterre, qui se retrouvent ce samedi soir à Dublin. Pour l'occasion, Andy Farrell présente un groupe presque entièrement changé par rapport à la rencontre face à l'Italie (33-17).

Le deuxième ligne James Ryan mènera la sélection pour ce dernier match à domicile, tandis que Cian Pendergast débutera pour la toute première fois en numéro 8 avec le XV du trèfle. À la charnière, c'est la paire du Leinster, Ross Byrne et Jamison Gibson-Park, que l'on retrouvera. Sur le banc pour l'entame de la rencontre, Keith Earls pourrait connaître sa centième sélection sous le maillot irlandais. Il deviendrait ainsi le neuvième centurion du XV du trèfle.

Ford plutôt que Farrell

Côté anglais, Manu Tuilagi retrouve le centre et David Ribbans son poste en deuxième ligne. Youngs, Watson, Genge et Ford sont les quatre autres changements apportés au groupe. George Ford a d'ailleurs été préféré à Owen Farrell, qui reste éligible à jouer malgré l'appel demandé par World Rugby. En son absence, c'est le troisième ligne Courtney Lawes qui hérite du capitanat. Blessé à la cheville lors du Six Nations en mars dernier, Ollie Chessum fêtera son retour en sélection ce samedi.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. lowe ; 10. Byrne, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Prendergast, 6. O'Mahony ; 5. Ryan (cap.), 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Sheenan, 1. Porter.

Remplaçants : 16. Herring, 17. Loughman, 18. Bealham, 19. McCarthy, 20. Doris, 21. Murray, 22. Crowley, 23. Earls.

Le XV de départ de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Watson, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Ford, 9. Youngs ; 7. Earl, 8. Vunipola, 6. Lawes (cap.) ; 5. Ribbans, 4. Itoje ; 3. Stuart, 2. George, 1. Genge

Remplaçants : 16. Dan, 17. Marler, 18. Sinckler, 19. Chessum, 20. Willis, 21. Care, 22. Smith, 23. Lawrence.