Sans Romain Ntamack, forfait pour la Coupe du monde, la France fait moins peur à l'étranger. Certains bookmakers ne voient plus la France comme favorite du Mondial.

L'onde de choc du forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde, suite à sa rupture du ligament croisé lors de la rencontre face à l'Ecosse, a dépassé le cadre de la France ! Et notamment chez les bookmakers. En Angleterre, jusque-là, les agences de paris voyaient les Bleus favoris, au même titre que la Nouvelle-Zélande. Mais après la blessure du demi d'ouverture, les côtes ont changé. Les bookmakers anglais voient désormais les All Blacks comme seuls favoris. La France est tout de même deuxième. Suivent les Irlandais, forts de leur victoire dans le dernier Tournoi des 6 Nations, et les Sud-Africains, tenant du titre. Si cela reste anecdotique, cela illustre bien l'importance qu'octroient les autres pays à Romain Ntamack dans le système de jeu du XV de France. Et donc que, sans lui, les hommes de Fabien Galthié effraient moins.

\ud83d\udea8\ud83d\udea8 Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde avec le #XVdeFrance !



Plus d'infos > https://t.co/A9cCCiBKmZ pic.twitter.com/4J2gMms7ZG — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 14, 2023

La France favorite

Cependant, pour d'autres agences de paris, notamment celles basées à Malte, les Français restent favoris avec la Nouvelle-Zélande. Là aussi, le XV du Trèfle et les Boks sont respectivement troisièmes et quatrièmes.