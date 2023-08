La Coupe du monde débute dans moins d'un mois. Découvrez la carte des fanzones présente pour la compétition dans tout l'hexagone.

L'effervescence commence à monter... Depuis novembre 2017 et l'attribution de l'organisation de l'événement à la France, le Mondial dans l'hexagone est un sujet de discussion récurent. Quasiment six ans plus tard, ça y est, l'attente va désormais laisser place à l'excitation ! Dans moins d'un mois, la grande messe du rugby mondial va débuter. Mais pour profiter du mieux possible, cela nécessite quand même de s'organiser un minimum au préalable. Alors, voici une carte détaillée de toutes les fanzones qui seront ouvertes en France. Il y en a une dans chaque ville hôte de la compétition, soit à Saint-Denis, Lille, Nantes, Nice, Toulouse, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Bordeaux. Il y en aura aussi une à Paris, place de la Concorde. Pour rappel, les villages rugby seront ouverts à toutes et à tous, même sans billets. Elles proposeront des nombreuses activités et animations autour du rugby.

Dans toutes les fanzones, il y aura un écran géant qui retransmettra des rencontres, sauf à Lille. Mais, attention, ces villages rugby ne seront pas ouverts tous les jours. Alors renseignez-vous bien sur les jours d'ouverture et les rencontres diffusées sur les écrans géants. Pour découvrir cela, zoomez sur la carte et cliquez sur les villes. Vous découvrirez les emplacements exacts des fanzones ainsi que des informations sur les festivités dans les villes concernées !