Dans 104 jours débutera la Coupe du monde de rugby en France, du 8 septembre au 28 octobre. Pour cette grande fête du rugby mondial, certaines villes hôtes proposeront aux visiteurs des fans zones ou "Rugby Village".

Plus les jours passent, et plus l'attente est grande : la Coupe du monde de rugby débutera officiellement dans 104 jours par le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Au Stade de France, les Bleus tenteront de parfaitement débuter leur compétition, avant d'affronter l'Uruguay, la Namibie et l'Italie.

Neuf villes hôtes accueilleront le Mondial du 8 septembre au 28 octobre : Paris, Lille, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne et Nice. Outre les matchs, les supporters et visiteurs auront l'opportunité de se rendre dans des "fans zones" ou plutôt des "Village Rugby", même sans avoir de billet pour les matchs. Pour l'heure, cinq "Rugby Village" ont été confirmés dans quatre villes différentes.

Entrée gratuite

À Nice, la fan zone sera installée au jardin ALbert 1er, et aura une capacité d'accueil de 9 000 personnes. Cette dernière sera divisée en trois zones : un espace détente, un autre réservé à la restauration avec plusieurs stands pour découvrir les spécialités locales des producteurs niçois, et un dernier pour la diffusion des matchs disputés à l'Allianz Riviera, mais aussi les demi-finales et la finale.

À lire aussi : Où logeront les All Blacks ? Découvrez tous les camps de base des équipes

À Toulouse, c'est à la Prairie des Filtres que l'espace "Rugby Village" sera déployé. Au bord de la Garonne et pas très loin du Stadium où des matchs auront lieu, les supporters pourront partager un moment festif autour des rencontres de l'équipe de France notamment. Avec une capacité d'accueil de 40 000 personnes, elle sera la plus grande fan zone de France pour l'événement. Enfin, dernière fan zone dévoilée, à Nantes, au Parc des Chantiers, sur l'Ile de Nantes, 10 000 personnes pourront être accueillies. Comme dans les autres "Rugby Village", un "Marché des producteurs", des animations, les matchs diffusés sur des écrans géants, et des activités sportives, seront proposés.

La Concorde pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes

Dans la capitale par exemple, la place de la Concorde sera transformée en un immense "Rugby Village" pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Il sera ouvert comme les autres fans zones du 8 septembre au 28 octobre 2023, et en plus d'immenses écrans géants, des espaces d'activités, de nourritures et de boissons seront accessibles. Deux terrains de rugby seront présents, dont un pour le rugby fauteuil.

À lire aussi : Combien de fans attendus en France pour la Coupe du monde ?

La fan zone sera ouverte le jeudi pour les matchs des Bleus (France-Uruguay, 14 septembre, et France-Namibie, 21 septembre), ainsi que le vendredi, le samedi et le dimanche. "Pendant deux mois, les Français doivent faire la fête autour du rugby, confiait le président du Groupement d'Intérêt Public 2023 Jacques Rivoal, il y a quelques mois. Le rugby c'est la fraternité avec 51 jours de fête dans les stades mais aussi en dehors." Une autre fan zone sera ouverte à Saint-Denis, à proximité du Stade de France dans le Parc de la Légion d'honneur. Les Bleus débuteront officiellement leur préparation le 2 juillet, lors du premier stage de deux semaines à Monaco.