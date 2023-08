Arrivé à Aix-en-Provence cet été, Clément Clavières ne portera plus le maillot de sa nouvelle équipe. Il a décidé d'arrêter le rugby professionnel à seulement 22 ans.

C'est un phénomène de plus en plus récurrent. Après, entre autres, son ancien coéquipier à Carcassonne Maxime Marthy ou ses anciens adversaires en Pro D2 Quentin Dubreuil (Vannes) et Victor Moro (Colomiers), c'est au tour de Clément Clavières d'arrêter le rugby professionnel. Son club, Provence Rugby l'a annoncé ce lundi soir via un communiqué : "Après avoir intégré l’effectif provençal il y a un peu plus de trois semaines, Clément Clavières a finalement émis le souhait de mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel. Il ne portera donc pas le maillot de Provence Rugby comme cela était prévu."

?????????? : Clément Clavières choisit d’arrêter le rugby professionnel — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) August 14, 2023

Révélé à Carcassonne

Formé à Narbonne puis passé par les équipes de jeunes de Toulouse et de Castres, Clément Clavières a fait ses débuts en professionnel dans le Tarn, disputant trois rencontres de Challenge Cup avec le CO. L'arrière ou ailier a rejoint l'été dernier Carcassonne, avec qui il a réalisé une saison pleine, malgré la relégation de son club. Il a disputé 23 rencontres en jaune et noir, dont 17 comme titulaire, inscrivant quatre essais. À l'intersaison, il a rejoint Provence Rugby où il a été annoncé comme un joueur, dans un premier temps, du centre de formation.