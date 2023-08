Pour son deuxième match de préparation face à l’Ecosse, le XV de France aura fière allure avec le retour des cadres. Objectif : gagner pour la confiance, se rassurer sur le projet de jeu.

Un deuxième revers consécutif, ça la ficherait mal à quelques encablures du match d’ouverture de la Coupe du monde contre les All Blacks (8 septembre). Surtout, ce serait une première dans l'ère Fabien Galthié. Voilà pourquoi le sélectionneur du XV de France, pour ce second opus face à l’Ecosse, a décidé de montrer les muscles, de sortir les "gros bras" et d’aligner ses cadres. Au passage, ne les appelez plus les joueurs « premiums ». Julien Marchand, Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Gaël Fickou ou encore Thomas Ramos sont redevenus des joueurs lambda. Exit, la sémantique imposée par le patron des Bleus lui-même. "J’ai entendu deux fois dans vos questions le mot 'premium'. Il n’y a plus de premium, c’est le groupe France qui prépare la Coupe du monde", a martelé Galthié jeudi à l’instant d’annoncer sa composition d’équipe. Il n’empêche… Le XV de France sera mieux outillé pour cette revanche d’Edimbourg. Galthié a beau assurer que le retour des joueurs cadres était prévu, on n'est pas obligé de le croire. Une semaine après la deuxième période apathique et le 22-0 encaissé en quarante minutes, qui leur a coûté la victoire à Murrayfield (25-21), le staff tricolore a composé une équipe pour renouer avec le succès. Question de confiance, assurément. Mais pas seulement.

L'Ecosse, parfait baromètre

Lundi dernier, dans les colonnes de Midi Olympique, Laurent Labit, l’entraîneur de l’attaque tricolore évoquait les repères de jeu. "Nous allons vraiment mettre un coup d’accélérateur sur notre système, disait-il. Depuis un mois, nous avons axé nos entraînements sur la performance et le physique pour mettre tout le monde au même niveau après un bloc de quatre semaines. Nous avons commencé le rugby la semaine dernière avec seulement deux entraînements. Il faut vraiment qu’on passe la vitesse supérieure sur notre projet de jeu."

Forcément, cette première copie rendue samedi soir dans le chaudron du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, par une équipe qui ne sera pas loin d’être celle alignée contre la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture de la compétition, sera scrutée et analysée. Et permettra d’en savoir un peu plus sur l’état d’avancement du chantier tricolore. Pour le coup, l’adversaire est un parfait baromètre. Le XV du Chardon est la nation qui a le plus souvent fait chuter la bande à Dupont. A trois reprises, les « Scottish » ont joué un tour pendable aux Bleus. Pire, ils se sont même imposés au Stade de France, seule équipe au monde à avoir réalisé cette performance (26 mars 2021 pendant le Tournoi des 6 Nations). C’est dire l’intérêt de ce tour de chauffe...