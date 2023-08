Le staff du XV de France avait convié les Espoirs de la Section paloise à servir de partenaires d’entraînement, pour la première semaine à haute intensité du côté de Capbreton. Un entraînement que les jeunes Béarnais n’oublieront pas de sitôt.

Jouer contre une équipe favorite à la Coupe du monde alors qu’on est encore Espoir, ce n’est pas donné à tout le monde. Et pourtant, c’est bien la chance qu’ont eue les jeunes de la Section paloise pendant deux entraînements, cette semaine. "En début de saison, ils nous ont annoncé un partenariat d’entraînement avec le XV de France, explique Théo Mercadier, deuxième ligne palois. C’est super sympa, tu as toujours envie d’être au plus proche de ces mecs et de toucher du doigt le plus haut niveau. On était tous contents." La première séance était programmée ce mardi avec un entraînement plus en longueur et moins sur l’intensité brute, dans l’intimité des staffs et de quelques médias. Et puis il y a eu le grand bain, mercredi, devant près de 3000 personnes aux regards fixés sur les stars françaises et par conséquent aussi sur les prospects du Béarn. "Il n’y avait pas forcément d’appréhension sur le terrain mais plutôt du stress avec le monde autour. Il y a quand même trois milles personnes, on n’a pas trop l’habitude" poursuit Théo. Pendant cet entraînement, les Palois ont dû s’opposer en défense et passer ensuite dans un rôle d’attaquant face à la troisième nation mondiale.

Galthié et Servat ont salué leur performance

Une séance organisée sur différentes séquences très intenses de quelques minutes avec un court temps de repos, le tout répété plusieurs fois et avec contacts à 100 %. "Ca fait un peu mal, ça tape fort. Je me rappelle d’Alldritt, il est venu dur à un moment sur un contact et juste après Marchand en double lame, raconte le jeune homme de 20 ans. Sur deux minutes, on s’envoie comme des chiens alors on peut essayer de tenir. Si tu rajoutes 10 minutes à ce qu’on vient de faire, on est morts, on est capot ouvert et ils passent dans tous les sens. Mais sur deux minutes on peut un peu rivaliser. Faudrait que les matchs durent deux minutes (rires)". Un entraînement réussi pour les champions de France en titre dans la catégorie Espoir Accession, au point que des cadres de la sélection ont salué leur performance. "Les jeunes étaient très motivés. C’est aussi grâce à ce genre d’opposition que l’on peut bien s’entraîner" reconnaissait Jonathan Danty. Pour Thibaud Flament, même son de cloche : "On se faisait la réflexion entre nous après l’entraînement, les Palois ont vraiment été bons. Ils nous ont fait bosser comme il fallait et on les en remercie encore." À la fin de l’entraînement, Fabien Galthié et William Servat ont glissé aux joueurs que ça faisait longtemps que les Bleus n’avaient pas eu une telle intensité face à des jeunes joueurs. Après une photo souvenir et quelques mots échangés, les Espoirs ont souhaité à leurs aînés une belle Coupe du monde. Si succès il y a, ils pourront dire qu’ils auront apporté leur petite pierre à l’édifice.