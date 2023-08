Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi la composition des Bleus pour affronter l'Écosse ce samedi soir sur la pelouse de Saint-Etienne. Les titulaires ont retrouvé leur place dans le XV de départ. À noter le retour de Gabin Villière mais aussi la titularisation de Paul Boudehent qui connaîtra sa deuxième sélection.

25 sélections en moyenne

Le retour des cadres fait exploser la moyenne de sélection en comparaison à la semaine dernière. Lors du premier match de préparation, la moyenne de sélections s'élevait à 12. Cette fois le XV de France s'avance face à l'Ecosse avec 25 sélections en moyenne. De même pour l'âge puisque ça augmente aussi, passant de 25 à 27 ans.

Le sélectionneur du XV de France a pris le soin de laisser ses cadres au repos lors du premier match de préparation. Mais cette fois et alors qu'ils devaient encore rester au chaud pour ce deuxième match face à l'Ecosse, les habituels titulaires sont de retour. Parmi eux, 12 joueurs ont joué la finale de Top 14 le 17 juin dernier : Ramos, Danty, Ntamack, Dupont, Alldritt, Flament, Boudehent Aldegheri, Marchand, Baille, Bourgarit et Atonio. Dans le XV de départ on retrouve sept Toulousains et trois Rochelais.

1 habituel titulaire sur le banc

Uini Atonio ne portera pas son habituel numéro 3. Pour cette fois il laisse sa place à Aldegheri à droite de la mêlée. Le pilier rochelais est le seul "titulaire" à figurer sur le banc des remplaçants. Bien que Falatea se soit fait une place de remplaçant idéal aux yeux de Fabien Gathié, le Toulousain a ici l'occasion de confirmer qu'il peut être l'un des atouts de cette équipe de France durant le Mondial.

3 joueurs sans feuille de match

En seulement deux matchs de préparation, Fabien Galthié aura réussi le pari de faire jouer 39 des 42 joueurs sélectionnés pour la préparation. Parmi ces trois joueurs, deux sont blessés : François Cros (lésion musculaire) et Romain Taofifenua (ischios). Melvyn Jaminet est donc le seul joueur disponible qui n'a pour l'heure connu aucune feuille de match.

1 absent de marque

Si les joueurs dits "premium" ont retrouvé leur place, l'habituel finisseur indiscutable au talon ne figure pas sur cette feuille de match. Peato Mauvaka, remplaçant lors du premier match en Ecosse a laissé sa place à Pierre Bourgarit. Le week-end dernier le Toulousain n'avait pas livré sa meilleure performance alors que le Rochelais avait confirmé qu'il était plus qu'un numéro 3.

511 jours plus tard

C'est le grand retour de Gabin Villière. Après avoir enchaîné les blessures, le Toulonnais peut enfin faire son retour sous le maillot frappé du coq. Sa dernière sélection avec le XV de France remonte au 19 mars 2022 jour de Crunch et de Grand Chelem. 511 jours plus tard, l'ailier va enfin retrouver le maillot bleu face à l'Ecosse...