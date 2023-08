À la surprise générale, le demi de mêlée Rory Kockott retrouvera prochainement les terrains du Top 14 sous le maillot du Stade français. Un énième rebondissement dans la carrière de cet immense joueur, qui a le plus grand mal à dire adieu au jeu.

Beaucoup ont cru à un canular, ce mardi soir, lorsque le Stade français se fendait d'un communiqué annonçant l'arrivée imminente d'un certain Rory Kockott. Mais bien qu'il semblait difficile de l'imaginer, celui qui a fait le bonheur du Castres olympique durant près de douze ans s'est bel est bien engagé avec le club de la capitale, en qualité de joker Coupe du monde. Comme il l'est indiqué par l'entraîneur de la défense des Parisiens, Paul Gustard, cette signature était primordiale pour une équipe privée de Brad Weber (sous contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu'à la fin de la Coupe du monde) et d'Hugo Zabalza (blessé et absent entre 4 et 6 semaines) en ce début de saison. Ainsi s'engagea l'expérimenté Kockott qui, du haut de ses 37 printemps et de ses onze sélections en équipe de France, tentera d'apporter toute son expérience et sa classe dans la ville Lumière.

Déjà sorti de sa retraite l'an dernier

S'il ne devrait donc pas côtoyer, ou très peu, son ancien manager à Castres Laurent Labit - avec lequel il fut champion de France en 2013 - Kockott aura un rôle qui se rapproche de celui qu'avait l'an dernier son nouvel entraîneur de l'attaque et du jeu au pied, Morgan Parra : celui d'encadrer les jeunes. Ce rôle, le Sud-Africain d'origine en a l'habitude. L'an dernier, alors qu'il avait annoncé prendre sa retraite, le double champion de France était devenu entraîneur de la défense du CO. Mais son nouveau rôle, qui l'a gardé tout près des terrains, lui a donné une envie : celle de rechausser les crampons. Et l'occasion de reprendre sous le maillot castrais lui a même été donnée avec les blessures de Jérémy Fernandez et Santiago Arata. En décembre 2022, Kockott reprenait ainsi du service à l'entraînement, avant d'être inscrit par Castres sur la liste des joueurs pouvant disputer la Champions Cup.

"J'ai senti que ça le démangeait de reprendre", confiait à l'époque Pierre-Henry Broncan, bien conscient que son protégé était accro au terrain. Entre décembre et janvier, Kockott jouait au final quatre matchs, dont trois de Champions Cup, pour aider Castres et se donner un peu de plaisir. Des entraînements en tant que joueur, Kockott en avait ensuite refait en février, alors que la situation des demi de mêlée castrais était toujours aussi compliquée. Toujours entre deux eaux, l'ancien international français avait finalement quitté le club en fin de saison dernière. Et alors que tout le monde croyait que l'histoire était finie, Kockott revenait donc au Stade français pour jouer. "Rory était disponible, compétitif et il souhaitait relever le défi, soulignait Gustard. Nous sommes très contents de sa venue."

Addict au terrain, Kockott n'est à la disposition du club de la capitale que jusqu'au 19 novembre. Mais à cette heure et au vu des antécédents du joueur, il est encore impossible de dire que sa carrière se terminera après cette date. Et si l'ancien des Lions enchaînait avec un autre club jusqu'à la fin de la saison ? Impossible n'est pas Kockott !