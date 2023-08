Gailleton et Bielle Biarrey ont les épaules, Dumortier et Bamba ont perdu des points, Bourgarit vaut mieux qu’une troisième place dans le ranking des talonneurs : dans la perspective de la prochaine liste des 33 annoncée par le sélectionneur le 21 août prochain, cette première rencontre de préparation à Edimbourg aura forcément des conséquences. On fait le point.

Gailleton et Bielle-Biarrey ont les épaules

C'était l'une des grandes inconnues de cette composition d'équipe alignée en Ecosse. Si leur potentiel n'était évidemment pas à remettre en cause, la question se posait de savoir si Paul Boudehent, Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey - qui fêtaient tous trois leur première sélection avec le XV de France - étaient déjà prêts pour le niveau international. Si le premier a rendu une copie très encourageante, les deux autres ont carrément impressionné en première mi-temps par leur talent et leur audace. Imaginez que Gailleton et Bielle-Biarrey auraient dû disputer la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans qui a vu leurs potes êtres sacrés, au lieu de quoi ils ont effectué la préparation estivale avec les Bleus avant de connaître leur baptême dans le grand bain à Murrayfield. Le trois-quarts centre palois - très rassurant en défense - fut absolument décisif sur le premier essai de Baptiste Couilloud, sur lequel est intervenu à deux reprises le Bordelais. Et celui-ci s'est même offert son premier essai sur la scène internationale quelques minutes plus tard. Particulièrement en vue lors des entraînements depuis un mois, les deux compères ont prouvé qu'il fallait compter sur eux et qu'ils pourraient s'inviter pour le Mondial.

Le (logique) coup de mou physique

Dans une rencontre où le temps de jeu effectif fut conséquent et où les Ecossais ont mis beaucoup d'intensité au retour des vestiaires, les Français ont craqué. Notamment sur le plan énergétique. C'était une des craintes de Fabien Galthié, qui l'avait avoué avant la rencontre. Après le coup de sifflet final samedi, il l'a confirmé : "Nous allons voir au fil du temps l’évolution de notre potentiel physique. Et on l’analysera. De manière très rationnelle, les Écossais ont commencé leur préparation un mois avant nous. Ils avaient construit une équipe avec une grosse expérience collective, la nôtre en avait un peu moins. Ça, c’est rationnel, ça se mesure. Et ça se voit. Au final, peu nous importe. Ce que l’on veut, c’est être compétitif." Et ses hommes ont montré qu'ils étaient sur la bonne voie dans le premier acte, avant de baisser pavillon. Clairement, les Tricolores doivent encore digérer le mois extrêmement dur qu'ils viennent de vivre avant de monter en puissance. C'est attendu pour les prochains rendez-vous. Même si le banc de touche aurait dû permettre de mieux équilibrer les forces. "Nous avions des finisseurs, tout ce qui fallait pour tenir l’échange, a convenu le sélectionneur. Ça n’a pas été le cas."

Dumortier et Bamba ont perdu des points

Le deal était connu de tous. Ces matchs de préparation, c’était l’occasion de marquer des points pour tous les joueurs en balance. D’en gagner, mais aussi, potentiellement d’en perdre… C’est sans doute le cas d’Ethan Dumortier. Titulaire lors des cinq rencontres du dernier Tournoi des 6 Nations, il ne comptait pourtant pas, avant ce match, parmi les joueurs « Premium ». Et au regard de la concurrence, sans doute savait-il qu’il jouait gros samedi sur la pelouse de Murrayfield. Pourtant, il a souffert de la comparaison avec ses partenaires de la ligne d’attaque, mais aussi avec Darcy Graham, son vis-à-vis qu'il a laissé passer une première fois (19e) avant de se laisser surprendre par son démarrage lors du premier essai écossais (43e). Par ailleurs, il n’a pas été ni décisif, ni inspiré. Plutôt discret. Et bizarrement, il a été remplacé par Arthur Vincent juste après le début de la seconde période. Quant à Demba Bamba, directement en concurrence avec Dorian Aldegheri, pour un strapontin au poste de pilier droit, derrière Atonio et Falatea, il n’a semble-t-il pas rassuré le staff. D’abord, il a rencontré des difficultés en mêlée fermée. Ensuite, même s’il a été actif, son efficacité a été toute relative. Et dans son malheur, il est sorti blessé, une entorse de la cheville gauche qualifiée de « bénigne » par Fabien Galthié. Bref, ces deux-là, ont peut-être raté le train de la Coupe du monde.

Bourgarit est mieux qu’un numéro 3

Chez les talonneurs, la hiérarchie est bien établie dans l’esprit du staff du XV de France. D’abord, il y a Julien Marchand. Ensuite, Peato Mauvaka. Et enfin Pierre Bourgarit. Ces trois-là ont, sauf accident, l’assurance de figurer dans la liste des 33 le 21 août prochain. Pour cette première rencontre, c’est le Rochelais qui a eu les honneurs de la titularisation à Murrayfield. Et franchement, dans la droite lignée de sa saison avec les doubles champions d’Europe, le natif du Gers a montré qu’il valait sans doute mieux qu’une troisième place au « ranking » de Fabien Galthié. D’abord, il a été propre sur les fondamentaux. Ensuite, il a constamment avancé ballon en main. Son dynamisme lui a aussi permis de toucher de nombreux ballons. Quant à sa capacité à contester, elle n’a plus à démontrer. A l’image de ce grattage salvateur en début de seconde période (46e) dans ses 22 mètres. A tout dire, sa performance a tranché avec les approximations de Peato Mauvaka lors de son entrée en jeu. Mais, rien ne dit que la hiérarchie changera quand on connaît le sentiment ultra-conservateur de Fabien Galthié.