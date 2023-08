Au lendemain du premier match de préparation face à l'Écosse, le staff du XV de France se projette déjà sur la prochaine étape. À Saint-Etienne c'est une équipe bien différente qui devrait s'avancer face au XV du Chardon. Les joueurs premium comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos pourraient donc débuter ce deuxième match de préparation.

Ce samedi, les Bleus se sont inclinés face à l'Ecosse. Au-delà du résultat le staff du XV de France a pu tester en conditions réelles quelques joueurs comme Louis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton et Paul Boudehent qui fêtaient leur première cap. Ces trois-là et notamment les deux plus jeunes ont passé ce premier test avec succès. Une façon de confirmer les doutes de Fabien Galthié et de se faire une idée plus précise des 33 joueurs qui joueront le Mondial.

Désormais le prochain rendez-vous est fixé à Saint-Etienne, ce samedi soir. Les Bleus retrouveront donc les Écossais pour un deuxième match de préparation qui pourrait avoir des allures de revanche. Selon nos informations, c'est une équipe bien différente qui devrait s'avancer devant les hommes de Gregor Townsend... Si les "néophytes" ont joué leur carte à fond et se sont offert le droit de croire à une place dans la liste tant attendue, Fabien Galthié et son staff semblent vouloir aligner une grande partie des joueurs "premium" pour ce deuxième match de préparation.

Les cadres de retour à Saint-Etienne ?

L'ensemble du staff se réunissait ce dimanche à 18 heures pour discuter de la semaine de préparation qui arrive à Capbreton mais aussi et surtout de l'équipe qui affrontera l'Ecosse pour la deuxième fois. Alors que le staff avait, semble-t-il, prévu de garder ses joueurs "premium" encore quelque temps au chaud, la situation a visiblement bien changé. Laurent Labit, entraîneur des trois-quarts assure que plusieurs cadres devraient fouler la pelouse samedi. Une équipe qui se rapproche donc de l'équipe type devrait être alignée face au XV du Chardon. Comprenez là que les Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et Grégory Alldritt devraient faire leur retour un peu moins de deux mois après leur dernier match.

Si les cadres devraient faire leur retour, ceux qui ont apporté satisfaction lors du premier match ne devraient pas totalement être écartés du groupe. On pense ici à Louis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton et Paul Boudehent qui pourraient tout de même connaître une deuxième sélection. Pierre Bourgarit et Yoan Tanga ont aussi marqué les esprits du staff qui pourrait avoir l'envie de les voir une nouvelle fois... En somme, ceux qui ont marqué des points lors de ce premier match ne sont pas totalement assurés de porter le maillot frappé du coq. En revanche, les cadres devraient eux le retrouver...