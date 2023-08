Malgré une nouvelle défaite pour l'Australie, face à la Nouvelle-Zélande (23-26), le sélectionneur Eddie Jones reste optimiste. Il est persuadé que les Wallabies peuvent gagner la Coupe du monde.

Ces dernières semaines, chaque prise de parole d'Eddie Jones face aux journalistes a donné lieu à des propos très tranchés. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre n'est pas venu en Australie pour distribuer des poncifs à qui veut les entendre, et il ne fait pas dans la langue de bois. Il y a eu "le Premier ministre croise les doigts en espérant que les All Blacks gagnent parce qu'il sait que l'économie chutera s'ils perdent" et "personne en dehors de notre équipe ne pense que nous avons une chance de gagner", avant d'affronter la Nouvelle-Zélande dans le cadre du Rugby Championship. Après cette rencontre largement perdue par son équipe (7-38), il a aussi déclaré : "Tu peux me blâmer, mec, si tu veux. Si tu veux le titre : "Le problème, c'est Jones", utilise-le."

Toujours aucune victoire pour Jones

La dernière sortie médiatique en date remonte à la fin du test-match contre la Nouvelle-Zélande. Un journaliste lui a demandé s'il était confiant sur les chances de son équipe à la Coupe du monde. "À 100%", a-t-il lâché. «En fait, je pense que nous la remporterons. Si je pouvais parier dessus, je le ferais. Mais je pense que vous aurez des ennuis si vous pariez», a-t-il ensuite continué. Accrocheurs face à des Blacks remaniés, les Australiens n'ont toujours pas connu la victoire en quatre rencontres sous le mandat d'Eddie Jones. "Nous avons un groupe d'hommes dévastés mais si nous apprenons de cette défaite, ce sera la leçon la plus puissante. Ce sera plus qu'un doctorat de l'Université d'Otago", a estimé le sélectionneur. Prochain rendez-vous : le 27 août contre la France.