Le demi de mêlée de La Rochelle Tawera Kerr-Barlow pourrait être appelé par Eddie Jones pour disputer la Coupe du monde avec l'Australie. Il devrait être convoqué avec l'Australie A dans un premier temps.

"Dave Rennie a déclaré dans les médias qu’il ne souhaitait pas me sélectionner. Mais comme je l’ai dit je suis toujours disponible, et ce serait un grand honneur pour moi. Je sais aussi que l’Australie a de grands numéros 9 et je leur souhaite le meilleur." En octobre 2022, voilà ce que Tawera Kerr-Barlow déclarait dans nos colonnes. Dix mois plus tard, beaucoup de choses ont changé. À commencer par le sélectionneur de l'Australie, qui ne se nomme plus Dave Rennie mais Eddie Jones. Avec, pour le moment, un résultat qui n'est pas celui escompté, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose n'ayant toujours pas gagné une rencontre avec les Wallabies. Alors, une des solutions pourrait être de changer les joueurs. Après le nom de Brandon Paenga-Amosa, le talonneur du MHR, ces dernières semaines, c'est donc celui de Tawera Kerr-Barlow qui fait la une de The Roar en Australie. Selon le site internet, le demi de mêlée pourrait, dans un premier temps, être convoqué avec l'Australie A qui défiera le Portugal, à Massy, le 26 août. Avant de disputer la Coupe du monde avec l'Australie ?

Champion du monde 2015

Demi de mêlée de La Rochelle depuis 2017, Tawera Kerr-Barlow a vu son arrivée en France coïncider avec la fin de son parcours avec le maillot à la fougère, étant donné les règles de sélection en vigueur chez les All Black. Champion du monde 2015, il n'a plus joué avec les Néo-Zélandais depuis 2017. Cela le rend donc désormais éligible avec son pays de naissance, l'Australie. Sa mère a d'ailleurs été internationale sous le maillot des Wallaroos. Numéro un à son poste et indiscutable au Stade rochelais, il pourrait amener toute son expérience et son talent à une Australie qui en aurait bien besoin en ce moment...