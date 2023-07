Malgré un début de rencontre compliqué, les All Blacks ont finalement pris la mesure de l'Australie du côté de Melbourne. Avec cette large victoire 38-7, la troisième en trois sorties, les Néo-Zélandais remportent ce Rugby Championship 2023 et envoient un message avant le Mondial.

Année de Coupe du monde oblige, le Rugby Championship compte déjà sa 3ème et dernière journée cette année. Déjà auteurs de deux victoires avec le bonus, les All Blacks ont complété leur bilan parfait dans cette compétition en venant à bout de l’Australie (7-38), ce samedi à Melbourne. Les Wallabies, rajeunis par leur sélectionneur Eddie Jones, ont été trop peu réalistes et n’ont pu que subir le talent néo-zélandais.

Les All Blacks écrasent l'Australie et remportent la compétition \ud83d\udd25\ud83c\udfc6



Les Néo-Zélandais n’ont pas laissé espérer leurs rivaux, pourtant soutenus par leur plus grande affluence depuis 20 ans, avec 83 000 spectateurs. Dès la deuxième minute de jeu, Richie Mo’unga trouvait une touche à 5 mètres de la ligne par du jeu au pied. Les Wallabies ont choisi un petit alignement, ce qui les empêchait de bloquer la montée des adversaires sur leur demi de mêlée McDermott. Scott Barrett a foncé sur lui pour le plaquer, et Shannon Frizell a bien suivi pour aplatir le premier essai (0-5, 3ème).

Sonnés, les Australiens ont tenté de remonter la pente, et ont eux aussi marqué sur leur première offensive. Nawaqanitawase franchissait le rideau défensif pour pénétrer dans les 22m adverses. Les pick and go s’enchaînaient, mais Skelton puis Valetini étaient stoppés sur la ligne. Après appel à la vidéo, le troisième ligne centre avait bien marqué licitement, et les Australiens prenaient l’avantage (7-5, 9ème).

Pour sa première titularisation avec les A, l’ouvreur Carter Gordon a manqué son match, et sa pénalité (16ème). La rencontre a alors complètement tourné en faveur des visiteurs. Sur un hors-jeu près de sa ligne, Marika Koroibete recevait un carton jaune (28ème). Mark Telea avait d’ailleurs essayé de jouer rapidement la pénalité avant de marquer, mais son essai était refusé par la vidéo. En revanche, celui de Codie Taylor sur un maul suite à une touche à 5 mètres, lui était bien valide (7-12, 35ème). Et les visiteurs faisaient le break avant la pause après une longue séquence de domination territoriale. L’ailier Will Jordan était trouvé en bout de ligne, et poursuit sa moyenne incroyable d’un essai par sélection (7-19, 40+1ème).