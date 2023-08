Perpignan et le Racing 92 vont lancer leur saison ce vendredi soir, à Aimé-Giral. L'USAP débutera la rencontre avec sa charnière classique Deghmache-McIntyre, alors que Tristan Tedder retrouvera ses anciens coéquipiers.

Le Racing 92 et Perpignan ont rendez-vous ce vendredi soir pour lancer leur saison. Catalans et Franciliens vont s'affronter en match de préparation sur la pelouse d'Aimé-Giral (19:30). Les supporters perpignanais auront l'occasion d'apercevoir les trois recrues "clermontoises" (Jacobus Van Tonder, Apisai Naqalevu et Jean-Pascal Barraque) d'entrée. Patrick Sobela et Louis Dupichot débuteront la rencontre sur le banc.

\u2728 ?? ????? \u2728



Voici le XV de départ pour le 1er match amical ! ?\ud83d\udd34



\ud83c\udfc9 Match amical

\ud83d\udc8a USAP \ud83c\udd9a Racing 92

\u23f0 Vendredi 4 août

\ud83c\udfdf\ufe0f Stade Aimé Giral



Billetterie en ligne \ud83d\udc47https://t.co/BCNjIZmqCO



VISCA USAP \ud83d\udc9b\u2764\ufe0f#unepassiondesémotions #Top14 #RugbyXV #Usap #catalan pic.twitter.com/uSOw2yQzDB — USAP (@usap_officiel) August 4, 2023

Côté francilien, Stuart Lancaster a lui aussi décidé de lancer certaines de ses recrues. Thomas Laclayat, Jordan Joseph, James Hall et Tristan Tedder sont titulaires. Henry Chavancy sera le capitaine des Ciel et Blanc.

Le XV de départ de Perpignan : 15. Goutard, 14. Dubois, 13. Barraque, 12. Naqalevu, 11. Veredamu, 10. McIntyre, 9. Deghmache, 8. Velarte, 7. Galletier, 6. Van Tonder, 5. Moreaux, 4. Labouteley, 3. Joly, 2. Montgaillard, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : Chiocci, Chinarro, Jintcharadze, Fakatika, Ortombina, Brazo, Sobela, Viola, Perez, Vinas, Acebes, Dupichot, Duguivalu, Maurouard, Lotrian, Ramasibana, Bachelier, Ecochard, Roddor, Poulet, Roelofse

Nos racingmen sont de retour sur les terrains pour le premier match amical de la saison ! \ud83d\udd25



\ud83d\udccdStade Aimé Giral - Perpignan

\u231a\ufe0fCe vendredi à 19h30

\ud83c\udfa5 Pas de retransmission live



Découvrez la compo \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/9cCDXq8g1T — Racing 92 (@racing92) August 4, 2023

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring, 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy, 11. Benmegal, 10. Tedder, 9. Hall, 8. Joseph, 7. Baudonne, 6. Lauret, 5. Palu, 4. Chouzenoux, 3. Laclayat, 2. Chat, 1. Moukoro

Remplaçants : Narisia, John, Poloniati, Coulibaly, Le Garrec, Meliande, Tabet, Gomes Sa, Saili, Espeut.