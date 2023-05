L'ailier de l'ASBH Raffaele Costa Storti (22 ans, 19 sélections) sera Biterrois la saison prochaine. Le club héraultais a annoncé la prolongation de contrat du Portugais pour une saison supplémentaire. Prêté par le Stade français cette saison, il a brillé en étant un des meilleurs marqueurs de Pro D2.

Les supporters du Stade français attendaient son retour mais Raffaele Costa Storti restera bien du côté de l'Hérault la saison prochaine. L'ailier international portugais a convenu d'une prolongation de son contrat avec Béziers et restera au moins un an de plus sous les couleurs rouges et bleues. Prêté par le Stade français, il a inscrit dix essais en douze matchs de Pro D2 cette saison, ce qui fait de lui un des meilleurs marqueurs de la compétition.

Joueurs très vif, il a rapidemment su tirer son épingle du jeu au sein de l'effectif biterrois. Il devrait disputer la Coupe du monde 2023 avec le Portugal en début de saison prochaine avant de revenir aider son équipe dans l'antichambre de l'élite. Cette saison lui permettra aussi sûrement de prendre de l'expérience, avant d'avoir enfin sa chance en Top 14.