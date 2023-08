Avant son premier match amical face à Montauban ce vendredi, le Castres Olympique poursuit sa préparation. A deux semaines de la reprise du Top 14, Jeremy Davidson revient sur les objectifs pour la saison à venir, mais aussi sur un stage en altitude pour remettre à niveau les organismes.

Pour ce stage de préparation, vous avez choisi de vous installer dans les montagnes, à Saint-Lary Soulan. Pourquoi ce choix ?

Castres vient ici depuis de nombreuses années, huit à dix ans. Ils ont l'habitude et les installations sont parfaites. On est loin dans les montagnes donc ça permet également d'avoir du frais. Les joueurs adorent venir ici et on peut vraiment se concentrer sur la vie de groupe.

C'est votre première préparation estivale à la tête de ce club. Quels sont les changements que vous avez voulu apporter ?

Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés donc c'était important que la vie du groupe prenne forme. On a travaillé sur l'état d'esprit qui était déjà en place, qu'on définisse les objectifs sur la saison, mais aussi les leaders du groupe. C'est un moment important où on passe pas mal de temps ensemble.

Avec certains départs de cadres, est-ce que le groupe a été affecté ?

Non, pas du tout. Notre capitaine est toujours là. Evidemment il y a eu du changement à la charnière mais le groupe reste expérimenté. Nous ne sommes pas trop affectés par la Coupe du monde non plus. Le groupe travaille bien. Nous sommes ambitieux.

Le premier match amical arrive vendredi face à Montauban. Qu'attendez-vous de cette rencontre ?

On veut voir le travail effectué pendant ce stage mais aussi de jouer avec une intensité digne du Top 14. Ca va être un bon match pour débuter ces matchs amicaux.

Le match amical qui suit est face à Pau, qui est aussi votre adversaire lors de la première journée du championnat. Qu'en pensez-vous ?

Normalement on n'affronte pas l'équipe qu'on rencontre en championnat parce que tu veux travailler des choses que tu utilises ensuite. Je pense que les deux équipes vont vouloir faire un match amical avec beaucoup d'engagement, mais vont vouloir garder quelques lancements pour la semaine d'après.

Avec un bilan de seulement deux victoires à l'extérieur la saison passée, est-ce un point d'amélioration que vous avez noté ?

Bien sûr ! Dans les huit derniers matchs, on a réussi a remporté deux victoires à l'extérieur. Pour débuter le championnat, on a deux matchs à domicile et un à l'extérieur, face à une très grosse équipe de Bordeaux qui a changé d'entraîneur. Le but, c'est de faire face à ces équipes à l'extérieur et de gagner le plus de points possibles.

Quels sont les objectifs pour les trois premières journées ?

Gagner les deux matchs à la maison et être bien en place pour le match à l'extérieur. On est obligé de récolter le plus de points possibles sur ces trois premiers matchs. C'est une saison qui est un peu différente avec la coupure pendant la Coupe du monde, il faut que l'on fasse le maximum.