Après leur victoire écrasante 38-7, les All Blacks retrouvent l'Australie ce samedi pour le compte de la Bledisloe Cup. Pour l'occasion, Ian Foster a dévoilé ce mercredi son groupe des 23 avec de nombreuses surprises.

Ce n'est pas le XV type qui affrontera les Wallabies ce samedi pour la Bledisloe Cup. Après un match à sens unique qui a fini de les couronner champions du Rugby Championship 2023, les All Blacks retrouvent les Australiens avec un groupe comprenant 19 changements.

Your 23 to take the field on Saturday afternoon ?



? Watch live on @skysportnz from 2:35pm NZT#NZLvAUS pic.twitter.com/6CAIerKoke — All Blacks (@AllBlacks) August 3, 2023

Victime d'une entorse aux cervicales et encore en convalescence la semaine dernière, l'habituel capitaine Sam Cane reprend du service. Seuls Brodie Ratallick, Ardie Savea, Will Jordan, Ofa Tu'ungafasi et Luke Jacobson gardent leur place. Ce samedi, c'est le banc de la semaine dernière qui débutera la rencontre : Samison Taukei'aho et Nepo Laulala en première ligne, Sam Whitelock en 5 et Anton Lienert-Brown au centre. De son côté, Aaron Smith débutera sur le banc et laisse sa place à Finlay Christie, associé à Damian McKenzie à la charnière.

De nombreux cadres absents

Grands absents de ce groupe, les frères Barrett, le flanker Shannon Frizell et l'ouvreur Richie Mo'unga. On peut supposer que Foster réserve ces joueurs pour leur prochain test-match face aux champions du monde, les Sud-Africains, le 25 août prochain à Twickenham. À noter que trois joueurs feront leur première apparition dans la tunique noire : le troisième ligne Samipeni Finau, l'ailier Shaun Stevenson et l'arrière Dallas McLeod.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. Jordan ; 14. Stevenson, 13. Ennor, 12. Lienert-Brown, 11. Fainga'anuku ; 10. McKenzie, 9. Christie ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Finau ; 5. Whitelock, 4. Retallick ; 3. Laulala, 2. Taukei'aho, 1. Williams

Remplaçants : 16. Coles, 17. Tu'ungafasi, 18. Newell, 19. Vaa'i, 20. Jacobson, 21. Smith, 22. Mo'unga, 23. McLeod.