Pour ce troisième et dernier match du Rugby Championship (29 juillet), Ian Foster a décidé de mettre Ardie Savea capitaine, en l'absence de Sam Cane. Côté Wallaby, Andrew Kellaway fait son retour à l'arrière du XV australien.

Avec neuf points au classement, la Nouvelle-Zélande est en tête de ce Rugby Championship édition 2023. De son côté, L'Australie est dernière avec un seul point. Ce dernier match sera la première manche de la Bledisloe Cup, la seconde se jouera le 5 août à 4h35 du matin.

Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, a nommé Ardie Savea capitaine pour cette rencontre face à l'Australie, le 29 juillet. En l'absence de Sam Cane touché aux cervicales et remplacé par Papali'i, c'est le troisième ligne centre des All Blacks qui mènera l'équipe du Pacifique. Le reste du XV de départ reste inchangé, à l'inverse du banc où l'on retrouve le légendaire et futur palois Sam Whitelock. Il fait sa première apparition sur une feuille dans cette compétition. Le futur Toulousain Nepo Laulala prendra place sur le banc tout comme le jeune Cam Roigard (22 ans ; Hurricanes).

Le XV de la Nouvelle-Zélande : 15. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith, 7. Papali'i, 8. Savea (c), 6. Frizell ; 5. Barrett, 4. Retallick, 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.

Les remplaçants : 16. Taukei’aho ; 17. Tu'ungafasi ; 18. Laulala ; 19. Whitelock ; 20. Jacobson ; 21. Roigard ; 22. Lienert-Brown ; 23. Clarke.

Côté Australien, le fait marquant est le retour d'Andrew Kellaway à l'arrière. Joueur important du XV wallaby, il a pris part à 9 rencontres de Super Rugby avec sa franchise des Rebels de Melbourne. Le numéro 10 Carter Gordon, remplaçant lors des deux premiers matchs, commencera la rencontre.

Le XV de départ de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon , 9. McDermott ; 7. Hooper , 8. Valetini, 6. Holloway; 5. Skelton, 4. Frost ; 3. Alaalatoa (c), 2. Porecki, 1. Bell.

Remplaçants : 16. Uelese, 17. Slipper, 18. Tupou, 19. Arnold, 20. Leota, 21. White, 22. Cooper, 23. Perese.