Brice Dulin sera le capitaine des Bleus pour cette rencontre. Il sera par ailleurs le joueur avec le plus de sélections sur le terrain côté français.

Nous nous posions récemment la question du capitanat du XV de France, alors que Fabien Galthié a décidé de laisser ses cadres au repos pour le premier match du XV de France face à l'Écosse ce samedi. Plusieurs solutions existaient entre Baptiste Couilloud (déjà capitaine en bleu), Matthieu Jalibert et Cameron Woki (plus installés dans le groupe) et Brice Dulin (plus capé). C'est finalement le dernier cité, avec ses 36 sélections, qui aura eu la primeur du capitanat. Le Rochelais sera titulaire avec de grosses responsabilités pour son retour, 862 jours après sa dernière sélection... Face à l'Écosse, lors du Tournoi des 6 Nations 2021. Un match qu'il aura marqué par son erreur de relance après la sirène, qui avait amené l'essai de la victoire de Duhan van der Merwe.

Brice Dulin avait été malheureux face à l'Écosse lors du Tournoi des 6 Nations 2021 Icon Sport - Icon Sport

Une marque de confiance du staff

Alors qu'il se faisait dépasser dans la hiérarchie par Thomas Ramos et Melvyn Jaminet, l'espoir de revoir l'ancien racingman et agenais en bleu était faible. Pourtant, le voilà donc capitaine de ce XV de France, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 en France. Serait-ce alors un signe du destin ? Alors que sa place dans le groupe final des 33 joueurs est loin d'être acquise, cela semble tout de même être un geste fort de la part du staff des Bleus. Une grande marque du confiance. Malgré tout, il faut se rappeler le cas Pascal Papé, capitaine lors de la tournée néo-zélandaise du XV de France en juin 2007, mais finalement écarté du groupe quelques semaines plus tard...