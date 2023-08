Après plusieurs semaines axées sur le physique, le XV de France entre dans une nouvelle phase de sa préparation. À quelques jours de son premier match de préparation face à l'Écosse (ce samedi 16h), Karim Ghezal, co-responsable des avants, fait le point et aborde les enjeux des semaines qui arrivent.

Après plusieurs semaines de préparation physique, retrouvez-vous un schéma de travail plus "classique" ?

Nous avons commencé un cycle un peu différent avec quatre matchs en un mois. Aux entraînements on a retrouvé un rythme un peu plus classique. Nous avons bien travaillé pendant un mois, c’était très important au niveau de la performance. Maintenant tout le monde est au même niveau et nous sommes impatients de retrouver le rythme des matchs.

Avez-vous commencé à rentrer dans le détail technique et stratégique avec les joueurs ?

Nous avons beaucoup travaillé techniquement pendant un mois pour développer les qualités des joueurs et le côté technique comme l’arbitrage. Maintenant on rentre un peu plus dans la stratégie en retrouvant des semaines plus classiques, que nous avons l’habitude de vivre avec de la vidéo, les adversaires, le leadership… On garde des formats que l’on connaît. Nous avions un peu réduit les distances de courses avec pas plus de 40 mètres. Cette semaine on commence à retrouver les distances et la vitesse. Vendredi, les joueurs ont fait une séance en cote pour retrouver leur capacité d’accélération. Ce mardi matin ils ont fait les tests de vitesse. Il n’y a pas forcément de changements mais on a rajouté au fur et à mesure des étapes.

Contrairement au rythme classique, les 42 joueurs présents seront avec vous jusqu’à fin août et ne feront pas d’aller-retour en club ?

On travaille à 42 et on reste à 42. C’est quelque chose dont il faut tenir compte. Nous n’avons pas quatorze joueurs qui vont partir mercredi soir, ils vont rester pour travailler. On se rapproche un peu plus du mode club avec des joueurs qui restent. Les treize ou quatorze joueurs qui vont rester auront un travail physique. Je vais aussi intégrer de la stratégie sur nos adversaires pendant le Mondial. Le fait de garder l’ensemble du groupe va nous permettre de travailler un peu différemment sur la fin de semaine.

Les premiers choix de composition arrivent avec ce match face à l’Écosse. Comment hiérarchisez-vous vos choix ?

Nous avons l’habitude de faire des réunions où on travaille sur les listes. Nous avons toujours le même fonctionnement. Ce qui change c’est que nous devons tenir compte des joueurs qui ont fait une finale et qui ont repris un peu plus tard. Sur le groupe qui va jouer en Ecosse on en tient forcément compte dans la composition d’équipe. Nous avons quatre matchs de préparation et nous savons qu’il faudra équilibrer les temps de jeu.

Après plusieurs semaines de préparation, plusieurs joueurs se détachent, n’est-ce pas d’autant plus difficile de faire un choix ?

Nous avons l’habitude de travailler avec un ranking. La seule différence c’est que l’on prend en compte le temps de jeu récent des joueurs et l’état de forme. Le message est toujours le même, il faut venir chercher le maillot. Ceux qui vont le faire ce week-end c’est parce qu’ils l’auront mérité, on ne leur donne pas le maillot en disant : tu as participé à la préparation alors tu vas jouer. Ceux qui vont avoir la chance de jouer en Ecosse c’est qu’ils seront venus le chercher.

Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton devraient débuter la rencontre face à l'Écosse. Icon Sport

L’idée est-elle de faire jouer l’équipe « premium » sur un seul des quatre matchs de préparation ?

Nous commençons à en discuter. Chaque coach donne sa liste. Fabien (Galthié) tranche à la fin. Il y a toujours un débat. On a une vision sur la suite car on veut éviter que les joueurs enchaînent les matchs. On fait en fonction du temps de jeu, de l’état de forme et des joueurs que l’on veut faire monter. Nous n’avons pas joué depuis quatre mois donc ça sera l’occasion aussi pour le staff de se réhabituer aux réunions d’avant-match et à la construction des différents scénarios. Nous aussi nous avons hâte d’y être.

Vous entrez dans une nouvelle phase de la préparation, y a-t-il plus d’excitation dans le groupe ?

Chaque étape est importante. Bien sûr que les matchs sont des objectifs et sont l’une des choses pour lesquelles on travaille mais chaque étape est importante. Personnellement j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur le développement des joueurs que nous n’avons pas trop l’habitude ni le temps de travailler. Mais oui, ce test-match en Ecosse est très important pour nous. L’investissement a été énorme. En termes d’intensité, d’état d’esprit nous sommes très satisfaits de ce qu’ils ont fait pendant un mois.

Qu’attendez-vous de ce match face à l’Ecosse ?

Nous allons jouer une équipe du top 5. C’est un adversaire que l’on peut retrouver en quart de finale de la Coupe du monde. C’est une équipe que nous connaissons, difficile à manœuvrer. Cela sera un gros match et surtout notre dernier match à l’extérieur puisque nous allons jouer le reste de nos matchs de préparation en France et la Coupe du monde ensuite. Nous n’avons qu’une envie c’est de matcher avec cette équipe comme nous l’avons fait sur les 35 derniers matchs. On veut mettre en place tout ce que l’on a pu travailler pendant un mois. Il faudra mettre en pratique les différentes situations. Il y aura sans doute du déchet mais aussi de belles choses, le tout est de réussir à basculer que cela se passe bien ou que l’on soit dans un temps faible. Nous sommes encore dans une période de développement donc les joueurs ne seront pas forcément à 100%. En tout cas, il y aura des situations intéressantes à étudier et à vivre. C’est aussi un cap pour les joueurs.