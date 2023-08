Dès cet été et pour le Summer Nations Series, le comité d'organisation de la compétition se servira de l’intelligence artificielle pour lutter contre le harcèlement et la haine en ligne. L'outil choisi sera Arwen IA, qui fait déjà ses preuves en Premier League et en Formule 1.

"Rendre le sport le plus inclusif et le plus accessible que possible." Ce sont les mots de Sarah Beattie, directrice marketing de Six Nations Rugby. Dans un communiqué partagé ce mercredi, l'instance en charge de la compétition a dévoilé les contours de son dispositif de lutte contre les discriminations en ligne.

\ud83d\uded1 Six Nations Rugby takes a zero-tolerance approach to any form of discrimination, and in a bid to tackle hate speech and harmful content within its online community, is using advanced AI technology to filter, block, delete, and if needed, report cases \u274c#GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) August 2, 2023

Pour y parvenir, l'organisation aura recours à l'intelligence artificielle. Arwen IA sera chargé de détecter et de retirer tous les messages de haine sur les réseaux sociaux du Tournoi, ou bien dans lesquels la compétition est citée. Les profils des joueurs et des entraîneurs devraient aussi être passés au peigne fin. "Grâce à une combinaison d'algorithme, le système scanne en continu, et dans plus de 29 langues, pour identifier immédiatement tout contenu haineux" a confié Sarah Beattie. Chaque utilisateur pourra définir des filtres sur mesure pour garantir que les algorithmes fonctionnent avec le plus haut niveau de précision.

"Toxicité croissante"

Mis sur le marché en 2020, Arwen est déjà utilisé en Premier League et en Formule 1. Depuis sa mise en route et selon une étude menée récemment par l'Association du Football Profesionnel, 40% des joueurs de Premier League auraient été victimes de racisme via leurs réseaux sociaux. Une étude similaire a identifié que seulement 2% des contenus haineux avaient le potentiel d'aliéner près de 40% du public.

Matthew McGrory, PDG d'Arwen AI, a de son côté avoué qu'Arwen AI "s'engage à protéger les athlètes, les célébrités, les marques et les utilisateurs quotidiens des médias sociaux contre les niveaux croissants de toxicité et d'abus en ligne. Nous sommes donc extrêmement fiers de nous associer à Six Nations Rugby dans le cadre de leur lutte contre les discours de haine." L'outil entre en vigueur dès cet été et sera utilisé lors du Summer Nations Series.