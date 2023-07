Stuart Hogg a annoncé mettre un terme à sa carrière. En club comme en sélection, le joueur a connu de nombreux succès. Retour sur cinq matchs qui ont marqué la carrière de l'arrière écossais.

"C'est avec une grande tristesse et une immense fierté que j'annonce ma retraite immédiate." En annonçant la fin de sa carrière, deux mois avant le premier match de l'Ecosse à la Coupe du monde, Stuart Hogg a surpris la planète rugby ce dimanche, puisqu'il devait initialement participer à la compétition avant de s'arrêter. L'arrière écossais laisse derrière lui plusieurs belles prestations.

12 février 2012, première sélection

Ce jour-là, l'Ecosse se déplace au pays de Galles pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Ce sera les grands débuts de Stuart Hogg avec le XV du Chardon, à seulement 19 ans. Cette rencontre sera malheureusement conclue par une défaite des Écossais (27-13). Deux semaines plus tard, l'arrière de Glasgow sera titularisé pour la première fois en sélection, face à l'équipe de France. Malgré la défaite, il inscrit son premier essai avec la sélection nationale.

Stuart Hogg lors de sa première sélection, face au pays de Galles. Icon Sport

30 mai 2015, premier et unique sacre avec Glasgow

Au terme d'une excellente saison, Glasgow affronte le Munster en finale de Pro 12. Stuart Hogg est titularisé à l'arrière. Sans trembler, les Écossais s'imposent (31-15) et remportent pour la première fois le championnat. Cette saison-là, Stuart Hogg inscrit 8 essais, toutes compétitions confondues. Quatre ans plus tard, il quittera le club sur une défaite au même stade de la compétition face au Leinster (18-15). Au total, Stuart Hogg a disputé 80 matchs sous le maillot de Glasgow, pour 48 victoires et 22 essais.

Octobre 2020, doublé historique en une semaine

Après une saison entachée par la pandémie mondiale et l'arrêt de nombreuses compétitions, Exeter se retrouve en finale de Premiership et de Champions Cup. Cette dernière a lieu face au Racing 92, Stuart Hogg retrouve son ami et ancien coéquipier des Warriors Finn Russell. Dans un match fermé, les Chiefs s'imposeront (31-27) et remporteront leur premier titre européen. Une semaine plus tard, Stuart Hogg et les siens réalisent un doublé historique en battant les Wasps (19-13). Stuart Hogg remportera ainsi le troisième trophée de sa carrière.

DOUBLE CHAMPIONS



Awesome Exeter Chiefs pic.twitter.com/gnuLtSlrgV — Exeter Chiefs (@ExeterChiefs) October 24, 2020

12 mars 2023, centième et ultime sélection au goût amer

L'Écosse reçoit l'Irlande pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, Stuart Hogg est nommé capitaine pour son 100ème match avec l'équipe nationale. Sevré de ballons, le numéro 15 écossais n'a pas beaucoup d'espaces pour s'illustrer et se blesse à la cheville. Il sera remplacé à la 64ème minute par Blair Kinghorn. Le XV du Chardon s'inclinera (7-22) et Stuart Hogg devra déclarer forfait pour le dernier match face à l'Italie.

30 avril 2023, son dernier match

Il ne le sait pas encore, mais Stuart Hogg va raccrocher les crampons à l'issue de cette demi-finale de Champions Cup face au Stade rochelais. Sur le banc au coup d'envoi de la rencontre, l'arrière va remplacer Tom Wyatt à la 50ème minute du match. Face au futur double champion d'Europe, Exeter s'incline lourdement (47-28).

De nombreux autres matchs ont marqué la carrière de Stuart Hogg, comme en 2015 lors de la Coupe du monde en Angleterre, l'Ecosse passe tout près d'un exploit contre l'Australie en quart de finale (35-34). En 2016 et 2017, Stuart Hogg est nommé meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Des récompenses qui feront de lui l'un des meilleurs arrières de l'histoire du rugby écossais.