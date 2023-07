Le retour de Monty Ioane, Tommaso Allan à l'ouverture ou encore la conquête... L'Italie, qui affrontera la France pour le dernier match de la poule A en Coupe du monde, a effectué son premier match de préparation. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette première sortie estivale.

Le premier rendez-vous du XV de France pour "sa" Coupe du monde, ce qui sera aussi le match d'ouverture de la compétition, contre la Nouvelle-Zélande, attire toute l'attention. Et au vu des forces en présence, c'est bien normal. Mais comment se comporte l'Italie ? La Nazionale sera en effet le dernier adversaire des Bleus en poule. Pensionnaire du Tournoi des 6 Nations, elle constitue la deuxième formation la plus forte sur le papier dans cette poule A.

Ce samedi, les hommes de Kieran Crowley disputaient leur premier match amical dans cette préparation au Mondial, en Ecosse, comme ce sera le cas pour les Bleus ce samedi. Et ils ont subi le retour fracassant de Darcy Graham, qui n'avait pas disputé le Tournoi. Un doublé pour lui et une victoire pour sa sélection, cinquième au classement World Rugby : 25-13.

Le retour de Monty Ioane au centre de l'attention

Le score paraît peut-être plus lourd que ne le laissait paraître la physionomie de la rencontre. L'essai de Josh Bayliss en fin de match a aggravé la marque. À ce sujet, Monty Ioane, qui effectuait lui aussi son retour, ne s'est pas montré assez ferme sur son plaquage côté gauche. Du reste, il a inscrit un essai après avoir été bien servi par Tommaso Allan, réalisé une très belle percée avec un cadrage-débordement superbe, et effectué de très bonnes courses que ce soit avec ou sans ballon. Si c'est une bonne chose pour l'Italie, son retour demeure une surprise.

Le retour de Monty Ioane avec la sélection italienne était un micro-événement de l'autre côté des Alpes MB Media / Icon Sport

En effet, le natif de Melbourne avait rompu son contrat avec Trévise juste avant la dernière tournée d'automne pour rentrer à Melbourne. Il évoquait des "problèmes de santé mentale", le poussant à rentrer en Australie près de sa femme et ses enfants. Mais tout ça est derrière lui, puisqu'il prépare le Mondial avec la Nazionale et qu'il s'apprête à disputer la saison 2023-2024 avec le club de Lyon.

Une bonne défense mais une conquête à améliorer

Sur le plan technique, l'Italie n'a pas eu une conquête fiable en toutes circonstances : la touche n'a pas été optimale et la mêlée fermée fut difficile en seconde période. Mais face à une charnière Price-Healy qui a très bien animé les débats, les Transalpins peuvent se targuer d'avoir défendu vaillamment. "En première période, on a très bien défendu contre une équipe qui avait beaucoup de qualité ballon en main, exprimait à ce sujet le capitaine Federico Ruzza. On a provoqué de nombreux turnovers. Mais on peut faire mieux sur les collisions et sur la possession. On a prouvé que quand on tenait le ballon, nous étions capables de devenir dangereux. Évidemment, pour avoir davantage le ballon, il faut améliorer notre mêlée et notre touche."

"Il nous a manqué de la lucidité", regrette Allan, plutôt convaincant samedi

Le maître à jouer Tommaso Allan, qui compte 71 sélections à 30 ans, fut précieux dans l'animation et face aux perches. Celui qui a des origines écossaises comptait parmi les meilleurs Italiens, avec Mori et Menoncello. Sachant qu'il est très à l'aise à ce poste de demi d'ouverture, pourrait-il doubler le Montpelliérain Paolo Garbisi ? En tous les cas, il a marqué des points vis-à-vis du staff. Il posait son regard sur cette défaite : "Il nous a manqué de la lucidité. On a raté des opportunités à des moments cruciaux. Comme c'était le cas il y a quelques mois dans ce même stade contre l'Ecosse. Malgré tout ce temps passé sans jouer ensemble depuis le Tournoi, on est en train de retrouver nos automatismes."

Tommaso Allan, demi d'ouverture samedi, a été convaincant face aux perches et dans l'animation ActionPlus / Icon Sport

Le futur joueur de Perpignan s'est aussi exprimé sur les nombreux nouveaux qui portaient la tunique azzurra : "Les nouveaux ont été bons, je suis content pour eux. C'est toujours un moment particulier le premier match en sélection. On prend tous les côtés positifs de ce match pour réussir à les répéter contre l'Irlande, puis la Roumanie et le Japon. Une étape à la fois, et on arrivera en forme au Mondial."

Pani satisfaisant pour sa première, mais...

Le sélectionneur Kieran Crowley a fait comprendre que la titularisation de Lorenzo Pani à l'arrière, même si ce fut une satisfaction, ne serait pas forcément réitérée tout de suite au vu de la concurrence au poste : "Lorenzo a 22 ans mais c'était son premier match et il a bien joué. Pendant la semaine, on va analyser plusieurs choses pour prendre notre décision finale sur ce poste. Les options sont nombreuses : Capuozzo, Page-Relo, et maintenant Pani."