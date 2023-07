Mauvaise nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le demi de mêlée Yann Lesgourgues a quitté l’entraînement du matin, ce samedi, visiblement touché à un genou.

Énorme coup dur pour l’UBB. Selon nos informations, le club girondin a perdu ce samedi matin son demi de mêlée Yann Lesgourgues, qui a quitté l’entraînement blessé à un genou. Dans l’entourage du club, on évoque une possible rupture des ligaments croisés, même si ce diagnostic devra être confirmé par des examens complémentaires, que le joueur devrait passer en début de semaine.

Le joueur de 32 ans est poursuivi par la malchance. Sa saison dernière avait déjà été émaillée par les blessures et notamment par une fracture de la mâchoire et d’une clavicule survenue après un accident de scooter qui l’avait tenu éloigné des terrains durant plus de quatre mois. Une situation problématique puisque l’on sait que le club girondin ne pourra pas compter sur Maxime Lucu en début de saison, ce dernier étant mobilisé dans le squad du XV de France.

Paul Abadie, seul demi de mêlée de métier disponible

À date, le seul demi de mêlée de métier valide de l’effectif professionnel est Paul Abadie, la recrue en provenance de Brive. Ce dernier ne pouvant décemment pas assurer tout seul la tenue de ce poste si stratégique, le club girondin se tournera sans doute vers un joker médical si les examens passés par Yann Lesgourgues venaient à confirmer la gravité de la blessure. Affaire à suivre...